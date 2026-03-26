В Гомельской областной универсальной библиотеке имени В. И. Ленина определили победителей конкурса выразительного чтения «Слагая буквы – славим Творца».

Организаторами мероприятия выступили информационный отдел Гомельской епархии и областная библиотека. Участие в творческом состязании приняли читатели районных и городских библиотек, расположенных на территории Гомельской епархии, ставшие победителями отборочных этапов.

Буда-Кошелевский район в финале областного тура конкурса представили 4 чтеца. Примечательно, что все наши земляки достойно выступили и заняли 3 призовых места. Дипломом участника награжден Захар Половинкин (Уваровичская школа), дипломом III-й степени – Александр Концевенко (Уваровичская школа), дипломами II-й степени – Виолетта Карпова (гимназия г. Буда-Кошелево) и Полина Маталыгина (Губичская школа).

Поздравляем юных ораторов с достижением, благодарим за выразительное чтение, актерское мастерство, яркие поэтические образы, талантливо воплощенные на сцене Гомельской областной библиотеки. Желаем им и дальше нести в душе свет добра, заложенный в поэтических строках.

По информации центральной районной библиотеки

Фото из архива участников