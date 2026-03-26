Завершился первый в истории официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР. В аэропорту главу белорусского государства лично проводил Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры стран тепло попрощались. На церемонии в аэропорту вместе с членами делегаций присутствовали несколько сотен человек и оркестр.

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын 26 марта провели в Пхеньяне официальные переговоры, заявив о начале нового этапа в отношениях двух стран. По итогам переговоров подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Стороны также заключили около десятка соглашений и меморандумов по сотрудничеству в конкретных сферах, включая образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культуру, физкультуру и спорт, информационную сферу, взаимодействие по линии БелТПП и МИД.

Глава белорусского государства принял участие в официальном приеме от имени лидера КНДР. «Наши страны очень похожи. Похожи нашими народами — трудолюбивыми, очень трепетно относящимися к своему делу», — сказал Президент, подняв тост за народы Беларуси и КНДР.

Александр Лукашенко вместе с Ким Чен Ыном посетил приуроченный к визиту торжественный концерт, на котором корейские артисты исполнили как национальные произведения, так и известные белорусские песни.