Спички изобрели более двух веков назад, но и сейчас, в технологически продвинутом XXI веке, ими продолжают пользоваться. Причем они являются не только средством добывания огня – их коллекционируют и делают их них произведения искусства.





Интересные факты:

— первые спички появились в 1805 году благодаря французскому химику Жану Шанселю;

— спичечный коробок был придуман в 1889 году американцем Джошуа Пьюси, но патент на это изобретение перехватила американская компания Diamond Match;

— в 1960-х годах Советский Союз был мировым лидером по производству и экспорту спичек;

— в Книгу рекордов Гиннесса внесена самая большая в мире конструкция из спичек, которую создал британский пенсионер Дэвид Рейнолдс. Это копия нефтяной платформы в Северном море, ее высота – 3,7 метра, длина – 6,4 метра, вес – около тонны;

— самая большая в Европе спичечная фабрика находится в старинном русском городе Балабаново;

— современная спичечная машина за восьмичасовую смену производит до 10 миллионов спичек. Производительность фабрики составляет 11 тысяч ящиков в сутки – это полмиллиарда спичек в год!

Подготовила Екатерина Зайкова