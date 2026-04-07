7 апреля — Всемирный день здоровья. По этому случаю главное статуправление области называет ключевые показатели здравоохранения.

На Гомельщине на конец 2025 года функционировали 84 больничные организации, 222 амбулаторно-поликлинические организации. В сфере здравоохранения работают 6,2 тысячи практикующих врачей, 17,3 тысячи средних медицинских работников.

В юго-восточном регионе действуют 734 спортзала, 50 бассейнов, 31 стрелковый тир, 27 стадионов, 7 манежей, 6 спортивных сооружений с искусственным покрытием. Около 30% населения занимается физкультурой и спортом.

