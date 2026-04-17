Под эту культуру отведено 19521 га, из которых 9000 на зерно и 10521 на силос.

Первыми сеять начали в СУП «Андреевка». Как рассказала главный агроном Светлана Кузьменкова, всего предстоит засеять 1965 га: из которых на зерно – 578, на силос – 1387.

– Вышли в поле, как только почва прогрелась до необходимой температуры, подкормив ее перед этим удобрениями, – отметила Светлана Ивановна. – Если будем и дальше своевременно выполнять все манипуляции, кукуруза порадует хорошим урожаем.

На полях главный агроном не только наблюдает за ходом работ, но и интересуется настройками сеялок. Глубина высева должна быть на уровне 5-6 сантиметров. Если сделать ее меньше, то всходы будут неравномерными, есть риск пересыхания семян. А более глубокое внесение может привести к слабости ростков, да и со всходами возможны проблемы.

Об этом хорошо знают механизаторы Иван Еженков и Александр Гатальский. Именно они задействованы на севе царицы полей (уже засеяли 130 га на зерно). Как говорит Иван Михайлович, в работе с кукурузой, как и с любой сельскохозяйственной культурой, главное – соблюдать технологию. Правильность суждений подкрепляется солидным практическим опытом: Иван Еженков в хозяйстве без малого 40 лет.

– С детства родители приучили меня не считаться со временем и качественно выполнять любую работу. Помню их наказ и стараюсь следовать ему. Взять, например, сев кукурузы. Если весной посеем по технологии и уложимся в агрономические сроки, хозяйство будет с молоком. А от его реализации зависит в том числе и наше финансовое благополучие.

Подтверждает слова напарника и Александр Гатальский. Работают они как единый механизм, нацеленный на общий результат. Это проявляется и в поддержке друг друга. Если один останавливается, второй непременно поинтересуется, что случилось и нужно ли чем-то помочь.

Александр Карлович тоже является опытным механизатором – почти два десятка лет в сельхозпредприятии. Он – потомственный механизатор: отец в свое время работал на тракторе в колхозе. Трудовую династию решил продолжить и старший сын Артем. Парень учится на агронома по целевому направлению, и по окончании колледжа его ждут в СУП «Андреевка».

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора