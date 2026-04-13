Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра будут проводиться 15 апреля для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В период с 3.00 до 6.30 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за неудобства.