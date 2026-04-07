Прокуратура Буда-Кошелевского района предупреждает о необходимости обеспечения безопасности детей, когда они остаются одни дома либо на улице без присмотра взрослых.

Анализ происшествий прошлых лет свидетельствует о том, что с приходом весенне-летнего периода, устойчивого повышения среднесуточных температур по вине несовершеннолетних и их родителей допускаются факты травмирования и гибели детей, связанные с выпадением из окон и несоблюдением правил дорожного движения.

В текущем году уже зафиксированы подобные случаи. Так, 25 марта в Мозырском районе и г. Мозыре из окон выпали двое малолетних детей 2024 г. р., которые в результате падения получили телесные повреждения различной степени тяжести. В том же месяце в Гомеле несовершеннолетний 2010 г.р., управлявший средством персональной мобильности (электросамокатом), с пассажиром 2009 г.р. пересекли проезжую часть вне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, что привело к дорожно-транспортному происшествию (наезд автомобиля на подростков). Оба несовершеннолетние получили телесные повреждения.

Уважаемые родители, когда ваш ребенок остается один дома, уделите внимание его безопасному времяпрепровождению и убедитесь, что все потенциальные опасности минимизированы. Проверьте, чтобы окна и двери были надежно закрыты, уберите спички, все острые предметы и химические вещества в недосягаемые для детей места. Очень важно перед выходом из дома выключить утюг, плиту, фен и другие приборы, которые могут вызвать пожар. Электрические устройства не должны оставаться включенными без присмотра. Обучите вашего ребенка основам безопасности, чтобы он знал, как вести себя в экстренной ситуации.