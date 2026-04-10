Как отметил секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Давыдовский, в 2026 году проект пройдет в формате тематических недель:

так, с 13 апреля стартует Неделя благоустройства, в рамках которой молодежь по всей стране будет приводить в надлежащий вид братские могилы и мемориальные комплексы;

дальше неделя семейной истории, где каждый желающий сможет поделиться подвигом своих героев – членов семей, прадедушек и прабабушек, которые непосредственно участвовали в Великой Отечественной войне;

затем неделя исторической памяти. Она подразумевает широкий цикл мероприятий: от диалоговых площадок до посещения музеев;

завершится марафон неделей благодарности, в рамках которой активисты посетят ветеранов, детей войны и узников концлагерей, чтобы выразить признательность за мирную и независимую Беларусь;

кульминацией проекта станут мероприятия 9 мая.

Патриотический проект «Цветы Великой Победы» реализуется с 2015 года и уже стал традиционным. Его символ – бутоньерка из яблоневого цветка и ленты в цветах государственного флага – знаком каждому белорусу. Цель одна – сохранить правду о событиях тех лет.

