В период предстоящих праздников ожидается увеличение пассажиропотока, поэтому в БЖД призвали заранее позаботиться о покупке билетов.
Белорусская железная дорога принимает дополнительные меры по перевозке пассажиров на майские праздники с учетом увеличения пассажиропотока, сообщили в пресс-центре БЖД.
«В связи с окончанием плановых видов ремонта поезда, сформированные из моторвагонного подвижного состава, будут курсировать сдвоенными составами», –говорится в сообщении.
Так, 30 апреля поезд №758 Минск – Гомель отправится из белорусской столицы в вечернее время составом из десяти вагонов.
А с 1 мая поезда межрегиональных линий бизнес-класса №748/747 Минск – Гомель – Минск и №716/715 Минск – Гомель – Минск (с 2 мая) по пятницам, субботам и воскресеньям также будут курсировать по маршруту сдвоенными составами.
Кроме того, включаются дополнительные вагоны в поезда межрегиональных линий.
«Работа по обеспечению перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в период майских праздников будет продолжена», – заверили в пресс-центре.