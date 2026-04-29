Указ №136 «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении» был подписан 22 апреля текущего года. В чем заключаются новые изменения?

Как пояснили в филиале Транспортной инспекции по Гомельской области, оснований для приостановления работы автомобильных перевозчиков стало больше. Теперь причиной для ограничений может быть:

— непредставление налоговой декларации;

— наличие задолженности по уплате налогов;

— представление в налоговые органы недостоверных сведений;

— непредставление в органы ФСЗН документов индивидуального учета в отношении водителей, с которыми заключены трудовые договоры;

— неоднократное выявление нарушения установленного порядка приема средств платежа и (или) использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, а также требований, изложенных в п. 2.11-2.13 Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2024 №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок.

Кроме того, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной. Указом также вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из Реестра за нарушения, всеми иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.

Еще одно нововведение: если субъект хозяйствования находится в стадии ликвидации, т.е. прекращения деятельности, он не может включаться в Реестр или вносить изменения в уже имеющиеся в нем сведения. Расширен и перечень перевозок, на которые не распространяется действие Указа №32.

Реализация нового документа позволит повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Филиал Транспортной инспекции по Гомельской области