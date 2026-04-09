Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Жука министром информации, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Дмитрий Жук занимал пост директора — главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня».

«Дмитрий Александрович, ну что мне тебе советовать? Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий, что надо делать. Поэтому я абсолютно не против, что вы попробуете себя в этой должности. Хотя я с большим сожалением воспринимаю, когда практик такого рода, как вы, идет на управленческую работу. Потому что, ну, пропадет, думаю, человек», — сказал глава государства, обращаясь к назначаемому министру.

«Я ж не на другую планету», — заметил на это Дмитрий Жук.

«Знаю, что ты не пропадешь», — высказал уверенность Александр Лукашенко, отметив имеющийся у нового министра опыт.