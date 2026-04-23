Сегодня районный пасхальный фестиваль-конкурс «Свет Христова Воскресения» вновь собрал творческих, талантливых и неравнодушных жителей Будакошелевщины.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова отметила, что фестиваль по-прежнему пользуется популярностью у жителей района. Пасхальные торжества все прочнее входят в нашу жизнь, наполняют сердца добрыми помыслами, помогая раскрывать лучшее в человеке.

Главным моментом вечера стала церемония награждения победителей конкурса. Так, в номинации «Лучшее пасхальное яйцо» 3-е место заняла Софья Жилицкая (Уваровичский ЦДТ), 2-е – Петр Васюченко (Гусевицкий ЦТ), победу одержала Софья Лисимова (Уваровичский ЦДТ). В номинации «Семейные традиции» 3-е место завоевала Есения Крылатова (Уваровичская СШ), второй стала Виктория Гришай (Уваровичская ДШИ), первенство у Доминики Сычевой (Коммунаровский ДК).

В номинации «Лучшая пасхальная поделка» 3-е место присуждено Губичскому дому ремесел, 2-е разделили учащиеся Широковской школы Екатерина Химяк и София Медведева, 1-го места удостоены Людмила Хорулева (Старобудская сельская библиотека), а также совместная работа Майи Галицкой и Евгения Телеша (Чеботовичская СШ).

Среди участников до 17 лет в номинации «Поэтическое слово» 3-е место занял детский драматический кружок Губичского СДК, 2-е – у Артема Агажельского, победу одержала Диана Малынова из Краснознаменского СДК. В категории от 18 лет и старше на второй позиции Виктория Бакланова (Губичский СДК), 1-е место у Екатерины Андриановой (Рогинский ЦНТ).

В номинации «Солисты» среди детей до 17 лет 3-е и 2-е места завоевали представительницы Буда-Кошелевской ДШИ Валерия Денисова и София Дробышевская, 1-е место разделили Божена Агажельская и учащаяся СШ №1 г. Буда-Кошелево Ксения Козлова. В категории от 18 лет и старше 1-е места присуждены представителям ЦРДК Ирине Чудовой, Ивану Никитину и Владиславу Крюкову.

В номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории от 18 лет места распределились следующим образом: 3-е – у народного фольклорного ансамбля «Сінічкі» Ивольского СДК, 2-е – у вокального коллектива «Кумочки», 1-е место заняли народный ансамбль «Верас» и вокальная группа «Ажиотаж». В номинации «Лучший пасхальный кулич» у Ольги Цуранковой (Пенчинская СШ) 3-е место, на второй позиции Ульяна Галуза (Широковская СШ), а победила Алла Хомякова (Старобудский СДК).

После торжественного награждения концертная программа продолжилась выступлениями победителей фестиваля-конкурса. На сцену вышли Ксения Козлова, Артем Агажельский, народный фольклорный ансамбль «Сінічкі», Божена Агажельская, Владислав Крюков, Екатерина Андрианова, Ирина Чудова, коллектив «Кумочки», Диана Малынова, Иван Никитин и группа «Ажиотаж».

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко