Руководство района, представители трудовых коллективов, общественность, молодежь собрались в центре города, чтобы вместе принять участие в автопробеге, посвященном дню памяти аварии на Чернобыльской АЭС.

Открывая мероприятие, к участникам обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Дата 26 апреля 1986 года стала особой не только для Беларуси, но и всего мира. Все цивилизованное общество в этот день вспоминает о Чернобыле, о тех, кто, не жалея жизни и здоровья, остановил радиационную стихию и предотвратил большую беду. Среди них и наши триста шестьдесят три земляка. Сегодня мы благодарим всех, кто отважно встал на защиту мира от ядерной опасности.

За послеаварийный период в связи с эвакуацией, отселением и самостоятельным выездом населения прекратили свое существование 23 населенных пункта района. Вместе с тем за четыре десятилетия Беларусь шаг за шагом восстановила жизнь на пострадавших землях, проделав сложный путь от ликвидации последствий катастрофы, реабилитации и возрождения загрязненных территорий до перехода к их устойчивому социально-экономическому развитию. В нашей стране реализовывается ряд успешных проектов, в том числе и на Будакошелевщине: возвращаются в хозяйственный оборот земли, благоустраиваются населенные пункты и строится жилье, модернизируется агропромышленный комплекс, расширяются производства, создаются новые рабочие места. Все это делается для того, чтобы мы могли жить обычной жизнью: сеять хлеб, возводить дома, воспитывать детей.

Людмила Адамовна пожелала будакошелевцам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия.

Автопоезд проследовал по маршруту: Буда-Кошелево – Липа – Заболотье – Буда-Кошелево. В Липе участники автопробега возложили цветы и почтили память у знака отселенным деревням.

Наталья Логунова

Фото автора