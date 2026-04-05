Кто, как и почему раскалывает Европу

Коллективный Запад давно перестал быть коллективным. Ссоры, склоки, «право сильного», язвительные комментарии в отношении неугодных государств, действия, направленные против собственных народов… Демократией, о которой они заявляют громко и на каждом шагу, там давно уже и не пахнет. Под давление нынче попала Венгрия. Страна, которая руководствуется своими национальными интересами и не хочет помогать Украине в войне против России. В ЕС в ответ договорились до того, что не признают итогов парламентских выборов в Венгрии, если там победит нынешний премьер Виктор Орбан. Разбираем, кто, как и почему раскалывает Европу.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Возьмите сейчас эту Европу. Ее рвут на части — разбить, убрать, чтобы ни евро не было, ни экономики, ничего не было. Кому первому вред? Американцам. И это не первый год, это постоянно. И не Трамп инициатором этому был. Что (в США. — Прим. ред.), в восторге, что развивается такой экономический «очаг» — мощная, экономически развитая территория? Конкурент солидный для всех? Единственный, с кем они могли общаться, дружить и разговаривать, — Россия.

На встрече с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, 16 февраля 2026 года

Повод для наказания

Итак, Европу, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, разорит конфликт в Украине. Мало того, «незалежная», не являясь членом Евросоюза, стремится диктовать свои условия: например, при помощи экономического шантажа (вспомним перекрытие нефтепровода «Дружба») пытается вмешаться в выборы. Европолитики такое поведение не только не осуждают, но и всецело поддерживают. Звучат голоса: «Европа должна поставить на место Орбана, чтобы помочь Украине продолжать войну», «Мы не совсем понимаем, что он делает в ЕС», «Орбан не сможет помешать финансированию Украины Евросоюзом». Еврокомиссия и вовсе заморозила оборонный кредит для Будапешта в 16 млрд евро.

— Конфликт между Венгрией и Украиной стал удобным поводом для брюссельской бюрократии «наказать непокорного» Виктора Орбана, — считает декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. — Причем сейчас «накат» идет не только против него, но и против премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Словацкая оппозиция подала на него заявление и обвинила в государственной измене. По этому делу словацкой полицией уже начато расследование. Что стало причиной? Во-первых, Венгрия и Словакия недовольны действиями Украины, перекрывшей нефтепровод «Дружба», по которому шла российская дешевая и доступная нефть, которую не нужно было искать по всему миру и покупать втридорога. Для Венгрии и Словакии это очень важный элемент экономического благополучия. И когда украинская сторона все перекрыла, когда не были услышаны аргументы и слова со стороны лидеров этих стран, Словакия в ответ перекрыла поставки электричества в Украину, а Венгрия — газ, а кроме того, задержала ряд денежных и золотовалютных активов, которые провозили по ее территории из Украины. Все это привело к прямому столкновению. И вот здесь самое интересное.

Венгрия и Словакия — это страны Евросоюза и члены НАТО. Но почему-то обе организации вступаются здесь не за них, а за Украину, которая не является ни страной ЕС, ни членом альянса. Мы сегодня наблюдаем очень странную картину, когда Европейский союз уничтожает собственного члена и давит на него в противостоянии с не членом ЕС. Это, безусловно, серьезный показатель раскола и нестабильности самого Евросоюза, который не смог создать институты и механизмы урегулирования внутренних споров.

Лучший способ казнокрадства

Это — если говорить о конкретных примерах. Председатель общества «Знание» Алексей Авдонин тем временем констатирует: процесс разорения и раскалывания Европы идет уже долгое время и дело здесь не только в вопросе отношения к конфликту в Украине.

— Разоряет не Киев, а Лондон и Вашингтон. Ситуация классическая, и складывалась она на протяжении более чем 200 последних лет.

Британия и США решали свои финансово-экономические проблемы исключительно за счет Европы. Всегда! А Украина — это просто триггер, повод, инструмент, при помощи которого они хотят втянуть ЕС в такой конфликт, в котором он вынужден расходовать свои огромные бюджетные средства на поддержку происходящего на территории Украины, закупать у американских и британских оборонных корпораций оружие… В итоге эти деньги направляются не на развитие экономики, общественного сектора, инфраструктуры, образования, здравоохранения, пожилых и нуждающихся, а на милитаризацию.

Это выгодно в том числе и европейским чиновникам. Война — самый лучший способ казнокрадства, что, в принципе, мы и наблюдаем. Что касается назначенных на 12 апреля парламентских выборов в Венгрии, мы прекрасно понимаем, что они в том числе могут определить дальнейшую судьбу всей Европы. Вопрос в том, кто будет победителем: глобалисты, ориентированные на дальнейшее уничтожение Европы, или же национальные корпоративные элиты, задача которых расширить сотрудничество с Россией, убрать любое санкционное давление, восстановить энергетические и торговые потоки, тем самым подорвать идеи глобалистов последних 30 лет?

Особенности континентальной политики

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Сергей Рачков тем временем настаивает: Европа ведет себя на заклание сама. Удивительное, отмечают эксперты, дело с учетом того, что речь о высокоразвитом, высокообразованном регионе с огромным технологическим потенциалом, жители которого, в отличие от тамошних политиков, не настроены на экспансию и агрессию. Увы…

— Удивляет поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других находящихся в верхушке ЕС политиков, — подчеркивает парламентарий. — Мало того что они пляшут под чужую дудочку, так и ведут за собой полмиллиарда человек. Развалится из-за подобных действий Евросоюз или нет? В наших интересах, чтобы он сохранился. Мы бы хотели с ним торговать, иметь серьезные экономические и гуманитарные отношения. Но, например, если что-то непоправимое случится с Ираном, для Европы это будет полная катастрофа. В том числе из-за очередной миграционной волны…

Их политика — ситуативная, без просчетов, глубины, несколько наивная… И проблемы она приносит по большей части тем, кто ее осуществляет. В Беларуси напротив: мы всегда имеем выверенную позицию. Наш Президент вдумчиво анализирует новые явления в мировой, региональной политике. Мы спокойно все взвешиваем, и этот факт заметен и импонирует уже очень многим странам. Появляется все больше здравомыслящих голосов, которые понимают, что с Беларусью нужно сотрудничать и это принесет пользу и Европе в том числе.

Прямая речь

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

— Брюссель явно заигрался в монолит европейской цивилизации. Уже очевидно, что современный европейский раскол сегодня просвечивает по шести фундаментальным швам когда-то добротного целостного полотна. Прежде всего контуры разрыва идут по линиям ценностных несовпадений между либеральным Западом и консервативным Востоком, экономической пропасти между Севером и Югом, энергетическому хаосу, параличу оборонного суверенитета, миграционному кризису и промышленной деградации. Через эти дыры позорно бросаются в глаза прежде всего геополитические амбиции Брюсселя, которые вошли в прямое противоречие с экономическим выживанием государств — членов Евросоюза. К 2026 году стало очевидно, что он перестал функционировать как союз равных партнеров, трансформировавшись в неприкрытую централизованную структуру, действующую в фарватере исключительно американской стратегии. Пресловутый экономический фундамент ЕС сегодня подорван форсированным разрывом связей с Россией. Замена Европой трубопроводного российского газа на дорогой американский СПГ подняла в несколько раз стоимость энергии по сравнению с теми же США и КНР. Это убило рентабельность евроэкономики и, естественно, спровоцировало миграцию капиталов и мощностей из Европы в североамериканскую юрисдикцию. Фактически Брюссель на политическом уровне монополизировал право на все решения, отодвинув национальные правительства на периферию. А сам механизм консенсуса подменен финансовым шантажом, где, например, любые действия Венгрии и Словакии по защите национальных интересов пресекаются блокировкой бюджетных траншей. Брюссель формально взял на себя роль «распределителя дефицита» в беднеющей европейской колонии, где идеологическая лояльность уже явно преобладает над экономической целесообразностью.

Парадокс этой патовой ситуации заключается в том, что при всех нюансах именно вето крайних решений о бездумных вливаниях в украинский конфликт Венгрии и Словакии сегодня является не строптивостью, а последним фактором, удерживающим конструкцию ЕС от окончательного разрушения.

Союз зависимых государств

Евгений Коновалов, редактор отдела газеты «Авангард»:

– В экономическом плане от некогда сильного Евросоюза сегодня почти не осталось и следа. На протяжении четырех последних лет экономика региона практически не развивается. Первоочередная причина – отказ от недорогих российских энергоносителей. Зато теперь сжиженный природный газ покупают в США втридорога.

Невооруженным глазом видно, что развал европейской экономики выгоден в первую очередь Соединенным Штатам Америки. Предприятия, которые переезжают из Евросоюза на другую сторону Атлантического океана, получают энергию по более низкой цене, привилегии в налогообложении. Но главное – американский рынок им доступен без препятствий, и они вкладываются в развитие местной экономики.

Европейские лидеры не могут противостоять давлению со стороны Дональда Трампа. Еще в конце прошлого года он в Стратегии национальной безопасности Америки упомянул Европу как территорию, которая распадается. В этом же документе указано прямое желание вывести из состава ЕС Италию, Венгрию, Польшу и Австрию. Добавим сюда вмешательство американской администрации в избирательные процессы в Германии, Польше, Румынии. Причем во всех случаях схема действий была одинаковой: поддерживали идеологических сторонников Трампа и тех, кто недоволен политикой НАТО.

Брюссель продолжает зажимать в тиски тех, кто еще здраво мыслит и переживает прежде всего за судьбу своих народов, а не решает за их счет проблемы соседей. Речь о президенте Венгрии Викторе Орбане и премьер-министре Словакии Роберте Фицо. Орбан блокирует выделение Украине «военного кредита» на 90 миллиардов евро, и это не нравится лидерам других стран ЕС и североатлантического альянса. А то, что Зеленский остановил поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, их не смущает. В ответ на инициативу украинского президента Словакия перестала поставлять в эту страну электроэнергию. Как итог – словацкая оппозиция инициировала расследование в отношении Роберта Фицо. При этом Зеленский, лишивший недорогого топлива две страны, остается безнаказанным. Хотя должно быть наоборот, учитывая то, что Украина, в отличие от Словакии с Венгрией, ни в НАТО, ни в Евросоюз не входит.

Помимо украинской тематики и давления на ЕС со стороны США, есть еще один существенный фактор, который ускоряет раскол Евросоюза. Это неспособность руководителей государств договариваться между собой по важным направлениям западноевропейской политики, подпитываемая желанием тянуть одеяло на себя, ставить свои интересы выше других. Пример – лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, неспособные найти взаимопонимание по использованию еврооблигаций, свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка, по присвоению Евросоюзом российских активов. И противостояние между Мерцем и Макроном далеко не локальное.