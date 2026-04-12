Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Христовым Воскресением. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.



«Для каждого из нас этот праздник неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования, — говорится в поздравлении. — Пасхальные традиции объединяют нас в кругу семьи. Особая теплота торжества напоминает о высоком предназначении человека — заботиться о ближних и помогать страждущим».

Президент отметил, что духовная сила этих весенних дней позволяет осознать важность нравственных ценностей и идеалов христианства.

«Пусть светлая радость праздника привнесет в наши дома благополучие и согласие, станет неиссякаемым источником веры, любви и милосердия», — пожелал Александр Лукашенко.

Поздравление Президента с Христовым Воскресением

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Христовым Воскресением.

Для каждого из нас этот праздник неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования.

Пасхальные традиции объединяют нас в кругу семьи. Особая теплота торжества напоминает о высоком предназначении человека — заботиться о ближних и помогать страждущим. Духовная сила этих весенних дней позволяет осознать важность нравственных ценностей и идеалов христианства.

Пусть светлая радость праздника привнесет в наши дома благополучие и согласие, станет неиссякаемым источником веры, любви и милосердия.

Александр Лукашенко,

12 апреля 2026 года.