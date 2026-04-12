Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Христовым Воскресением. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
«Для каждого из нас этот праздник неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования, — говорится в поздравлении. — Пасхальные традиции объединяют нас в кругу семьи. Особая теплота торжества напоминает о высоком предназначении человека — заботиться о ближних и помогать страждущим».
Президент отметил, что духовная сила этих весенних дней позволяет осознать важность нравственных ценностей и идеалов христианства.
«Пусть светлая радость праздника привнесет в наши дома благополучие и согласие, станет неиссякаемым источником веры, любви и милосердия», — пожелал Александр Лукашенко.
Поздравление Президента с Христовым Воскресением
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с Христовым Воскресением.
Для каждого из нас этот праздник неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования.
Пасхальные традиции объединяют нас в кругу семьи. Особая теплота торжества напоминает о высоком предназначении человека — заботиться о ближних и помогать страждущим. Духовная сила этих весенних дней позволяет осознать важность нравственных ценностей и идеалов христианства.
Пусть светлая радость праздника привнесет в наши дома благополучие и согласие, станет неиссякаемым источником веры, любви и милосердия.
Александр Лукашенко,
12 апреля 2026 года.