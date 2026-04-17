История подвига Героев Беларуси летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко знакома каждому белорусу. В небе над Барановичами 19 мая 2021 года они отвели от частного сектора потерявший управление самолет, ювелирно направив авиамашину на единственный свободный участок. Их подвиг не забыт и увековечен в ленте Национальной киностудии «Беларусьфильм». Режиссер Иван Павлов рассказал о жизни ребят и роковом дне, который оборвал их жизни, но сохранил чужие.

Мужественное решение

Трагедии ничего не предвещало. Обычный день, рядовой учебно‑тренировочный полет, каких в профессиональной биографии пилотов бывает сотни. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко сели в Як‑130, поднялись в небо… А дальше им пришлось сделать главный в своей жизни выбор.

Историю подвига, за который погибшие летчики были удостоены звания Героев Беларуси посмертно, решил поведать режиссер Иван Павлов. Картина биографическая, но с нотой художественного повествования. Показанные здесь события воссозданы предельно тщательно и бережно, с глубоким уважением к памяти героев. И это принципиальная позиция создателя:

— Работая над проектом, старался не упустить важных деталей. Фильм сделан с душой, уважением к подвигу ребят и их семьям, которые пережили невосполнимую утрату. У зрителей есть возможность проследить за становлением личностей героев и понять, как формировалось их отношение к жизни и службе. Летчиков покажем не только как профессионалов. Они ведь еще и обычные люди, которые умели любить и дружить.

Иван Павлов

Тема дружбы в ленте проходит красной нитью. Передать братские чувства экипажа доверили ребятам, похожим на главных героев внешне. Актер НАДТ имени Горького Алексей Качан играет Андрея Ничипорчика. О профессии летчика он не мечтал. Да и в жизни испытывает дискомфорт, когда оказывается в самолете как пассажир. Но в кино примерил образ пилота и, кажется, понял, чем небо влюбляет в себя. Артист считает, что, поднимаясь ввысь, человек чувствует большую внутреннюю свободу и окрыленность. Осознал это, общаясь с летчиками в процессе подготовки к съемкам. Смотрел фильмы, где показаны будни этих людей, чтобы понять, как выстроить образ, которому зрители поверят, разговаривал с близкими Андрея Ничипорчика.

Летчик первого класса пошел в авиацию по стопам отца. Мог выполнять боевые задания любой сложности, в любое время суток, при любых погодных условиях. Не раз участвовал в воздушных парадах и демонстрационных полетах, военных учениях в Беларуси и за рубежом. Был награжден медалью «За безупречную службу». Обучал летному делу курсантов. В свой последний полет инструктор отправился с одним из них. Трое детей остались без отца, супруга — без любимого мужа. Создатели ленты раскрыли секрет: в фильме появится один из сыновей героя.

Егор Чубаков и Алексей Качан

Только вперед

Чтобы картина выглядела достоверной и цепляла с первых мгновений, команда уделяла внимание деталям, в том числе и соответствию формы одежды, званий и знаков различия. Все оговаривалось еще при подготовке к производству и корректировалось на этапе просмотра материала.

Особого внимания заслужили сцены полетов. И хоть возможности оказаться в небе на настоящих боевых самолетах у актеров не было, благодаря современным технологиям процесс показан натуралистично.

Органично в кадре должны были смотреться и главные герои. Без сложностей не обошлось. Сыгравший Никиту Куконенко Егор Чубаков не актер, а инженер. В картину парень попал так: узнав о кастинге Национальной киностудии, отправил заявку и прошел отбор. Многие профессиональные вещи пришлось постигать в ускоренном режиме, но оказался не робкого десятка: внимательно слушал наставления режиссера, следил за работой коллег по съемочной площадке. На героя похож позитивным отношением к жизни, ведь такой же веселый, дружелюбный, легкий на подъем. Это и помогло стать убедительным в кадре.

Начинающему артисту пришлось даже принять участие в экшен‑сцене, а именно защитить девушку от гопника в бильярдной. По сценарию, она станет супругой Никиты Куконенко. В реальной жизни летчик был женат восемь месяцев.

Показ фильма «Одно на двоих» по всей стране начнется 30 апреля. Учитывая большой зрительский интерес, представители съемочной группы примут участие и в спецпоказах в областных центрах и Дзержинске Минской области 28, 29 и 30 апреля. Главный премьерный показ пройдет 30 апреля в столичном кинотеатре «Москва».

