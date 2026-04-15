Популярные чат-боты на основе искусственного интеллекта в значительной части случаев предоставляют неточную или неполную медицинскую информацию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open.

В ходе исследования ученые оценили работу пяти наиболее популярных чат-ботов — ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Meta AI и Grok. Каждому из них задали по 10 вопросов в пяти категориях, включая онкологию, вакцины, питание, стволовые клетки и спортивные достижения. Всего было проанализировано 250 ответов. Согласно результатам, около 50% ответов были признаны проблемными: 30% несколько проблематичными, еще примерно 20% крайне проблематичными.

Лучшие результаты модели показали при ответах на вопросы о вакцинах и онкологии, тогда как наиболее слабые в темах, связанных со стволовыми клетками, питанием и спортивными достижениями.

Авторы исследования также указали на низкое качество ссылок: средний уровень их полноты составил около 40%.

Исследователи подчеркивают, что широкое использование таких систем без должного контроля и просвещения пользователей может способствовать распространению медицинской дезинформации.

