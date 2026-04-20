У белорусов, которые решили завести собаку, вместе с радостью от общения с любимым четвероногим другом приходят и новые обязанности. Это не только корм и прогулки, а еще и соблюдение законов Республики Беларусь. Что нужно знать, рассказали в пресс-службе МГЖХ.

Прежде всего, собаку необходимо поставить на учет. Это бесплатно: с того момента, как животное появилось в доме, у вас есть трое суток, чтобы написать заявление в администрацию своего района (по месту прописки). В тот же день вы получите специальный жетон и удостоверение. В правилах содержания домашних животных четко прописано данное требование.

Но основное изменение – налог на собак в нашей стране.

Новый налог: сколько платить

Замгендиректора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Ольга Драпей рассказала, что базовая ставка по Республике Беларусь стране составляет 14 белорусских рублей. Но эта сумма может меняться в разных регионах. Например, в столице депутаты горсовета установили более низкую цену — всего 11 рублей 10 копеек в квартал. Ставка одинакова для любой породы собак.

Что это даст?

По словам специалиста, благодаря налогу станет понятно реальное число питомцев, что поможет решить, где необходимо строить дополнительные площадки для выгула собак.

Смотрите жировки

С 1 июля текущего года сумма налога на собак будет приходить в общей квитанции за коммунальные услуги. Помните: даже если животное официально не зарегистрировано, строчка в платежке появится у всех хозяев собак. Спрятать своего четвероногого любимца в квартире, чтобы не платить налог, не выйдет.

Кому платить не нужно

От уплаты налога на собак могут освободить некоторые категории белорусов. В списке льготников: одиноко проживающие пенсионеры; многодетные семьи; хозяева собак-поводырей; инвалиды всех групп; жители частных домов (частного сектора).

Как вычислят собаку в квартире?

Многие из белорусов задаются вопросом: каким образом в ЖЭСе узнают о питомце, если к ветеринару не ходим, а соседи молчат. Ответ прост: данные будут собирать из нескольких источников: из ветклиник (если животное хоть раз лечили или прививали); сигналы от жильцов многоэтажек; информация из пунктов временной передержки и гостиниц для животных.

В Беларуси теперь будут проверять все эти данные, а затем соответствующую сумму добавят извещение на оплату ЖКУ.

