Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Мозырский район Гомельской области заявил о важности поддержания дисциплины, передает корреспондент БЕЛТА.

«Должна быть железная дисциплина, если мы хотим выжить. Кому-кому, а гомельчанам это не надо объяснять: посмотрите на юг — поймете (речь про вооруженный конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА)», — заявил Александр Лукашенко.

Сразу по прибытии в Мозырский район глава государства обратил внимание на ситуацию в лесном и сельском хозяйстве.

«Я сейчас смотрел на лес, который вы планово выпилили. Борозды нарезаны… Значит, лес восстанавливается, так я понимаю?» — уточнил белорусский лидер и получил утвердительный ответ.

Говоря про ситуацию на полях, Александр Лукашенко отметил, что в Гомельской области в этом плане нет проблем. «На полях, конечно, тут порядок. Прилично», — добавил он.

Что касается животноводства, то здесь дела обстоят гораздо хуже, на что и указал глава государства председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко на примере материалов проверок.

«Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. — Прим. БЕЛТА). Но это больше, чем уголовное дело», — высказался Президент о наиболее вопиющих фактах.