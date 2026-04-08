Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны военного комиссариата Гомельской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем военных комиссариатов!

8 апреля 2026 года военные комиссариаты Республики Беларусь празднуют 108-летие со дня образования.

Практически все категории граждан имеют прямое или косвенное отношение к деятельности военных комиссариатов. Это ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий в горячих точках, военнообязанные состоящие в запасе, молодые люди допризывного и призывного возраста, юноши и девушки, желающие стать профессиональными военными, родители военнослужащих.

Сегодня личный состав военных комиссариатов проводит большую работу по подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы. Мы с честью выполняем свой воинский и служебный долг, профессионально и эффективно решаем задачи в интересах обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи, занимаемся организацией системы управления территориальной обороной, мобилизационной, призывной работой, не оставляя без внимания вопросы военно-патриотического воспитания молодого поколения.

С гордостью можем отметить, что военнослужащие призванные из Гомельской области, с честью и достоинством выполняют свой конституционный долг, а это от части и наша заслуга. Ведь и для генерала и офицера и солдата военный путь начинался именно с военного комиссариата. Благодаря вам у молодых парней формируется стремление защищать свою страну, достойно служить в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Республики Беларусь. В этом вам помогают высокий профессионализм, накопленный опыт и конечно же закалка.

Ваша преданность долгу и верность традициям, ответственное отношение к делу, помогают эффективно исполнять поставленные задачи и активно вести работу по строительству и развитию Вооружённых Сил, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и подготовке надёжных защитников Родины.

В этот праздничный день примите искренние слова признательности и благодарности за добросовестную и безупречную службу, преданность избранному делу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, и благополучия, успехов на благо сильной и процветающей Республики Беларусь!

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов