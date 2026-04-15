Белорусское гражданство предоставлено 230 иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 13 несовершеннолетним. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Новыми гражданами Беларуси стали выходцы из 19 государств. В их числе Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Сирия, Латвия, Турция и другие. Большинство прибыли из Украины.

Лица, которые были приняты в белорусское гражданство, проживают в стране на протяжении пяти и более лет, знают один из государственных языков и заняты в различных отраслях экономики страны. Они работают в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, торговой, образовательной сферах.

Одновременно главой государства принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы Беларуси.