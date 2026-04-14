Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения рыбхоза «Палуж» в Краснопольском районе Могилевской области предложили расширить производство ценных пород рыб, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства было доложено о результатах работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективах ее развития в текущей пятилетке, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.



Производство рыбных ресурсов в 2025 году составило 14,4 тыс. т, в том числе прудовой рыбы — 12,9 т, ценных видов рыб — 0,6 т, озерно-речной рыбы — 0,9 тыс. т. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, с учетом строительства комплексов, аналогичных рыбхозу «Палуж», к 2030 году производство ценных пород рыб рассчитывают нарастить до 3 тыс. т.Глава государства поручил уточнить статистику, чтобы понимать реальные перспективы отрасли. «Статистику дали, и мы будем радоваться, что у нас 20 тысяч к 2030 году, а реально будет 15 тысяч. Надо перепроверить», — сказал Александр Лукашенко. В настоящее время производством рыбы в Беларуси занимаются 16 рыбоводных организаций и более 500 субъектов хозяйствования различных форм собственности. При этом более 80% рыбных ресурсов в стране производятся рыбоводными организациями.

Что касается ценных видов рыбы, их производят на шести основных рыбоводно-индустриальных комплексах, на долю которых приходится 97% общего объема производства такой рыбы. Основное производство осуществляется в Могилевской области на ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва». На базе хозяйства в 2025 году были реализованы инвестиционные проекты по строительству комплексов по производству рыб ценных пород в Краснопольском районе и городском поселке Хотимск производственной мощностью 1000 т каждый, а также комплекс по производству оплодотворенной икры радужной форели в Черикове.Президенту в рыбхозе «Палуж» рассказали и о развитии такой технологии, как выращивание карпа в специальных садках. Метод основан на содержании рыбы в специальных сетных камерах, так называемых садках, установленных в водоемах с постоянным течением или высокой проточностью. Это позволяет обеспечить высокую плотность рыбы и использование интенсивного кормления комбикормами.

«Я видел эти садки, мне Путин показывал на озерах (в Карелии. — Прим. БЕЛТА). Мы специально поехали туда. Очень прилично все это выглядит. И очень впечатляет, — заметил Александр Лукашенко.

По словам Юрия Горлова, применение этой технологии планируется расширять, если она себя зарекомендует.»Конечно, зарекомендует. А почему нет? Озеро в озере — только сетка стоит, чтобы рыба не разбежалась», — сказал глава государства.