На вторник приходится день Иверской иконы Божией Матери. Также в этот день вспоминают преподобную Марию Египетскую. В народе он зовется «Марья — пустые щи». Несмотря на окончание поста, запасы овощей к этому времени подходили к концу и часто в семьях практически не оставалось капусты.

Что нельзя делать

  • В этот день предки остерегались нечистой силы, которая могла войти в дом через открытые окна и двери. Поэтому строго запрещалось оставлять их незапертыми. Для защиты жилья над входом втыкали нож, а по углам развешивали пучки чеснока и лука.
  • Незамужним девушкам нельзя было долго разглядывать свое отражение в зеркале или воде — поверье гласило, что потусторонние силы украдут их красоту и юность.
  • Замужним женщинам запрещалось примерять одежду одиноких подруг, чтобы не потерять семейное счастье.
  • Мужчинам не рекомендовали нарезать хлеб ножом — это сулило разрыв с верным другом.
  • Юношам не стоило заговаривать со старухами на улице: в некоторых краях верили, что под маской бабушки может скрываться нечисть.
  • Беременным женщинам нельзя было есть яйца — якобы ребенок родится слабым.
  • Не разрешалось убивать пауков, иначе из дома уйдет благополучие.
  • С солью следовало быть осторожным: пересолить еду — значит накликать слезы.
  • Чтобы избежать беды, запрещалось сквернословить, хвастаться, сплетничать или стричь волосы — с ними можно было укоротить и свою жизнь.

Что можно делать

  • Это был удачный день для старта новых дел и избавления от вредных привычек. Люди стремились к труду и помощи ближним, веря в возврат добра сторицей.
  • Обязательно угощали Домового: оставляли за печкой кашу, пироги и молоко. Без подношения дух мог шуметь по ночам, прятать вещи и пугать детей.
  • Можно было навещать родных и друзей, ходить в гости или гулять, но возвращаться домой до заката, чтобы не встретить нечисть.
  • Для защиты от сглаза и порчи мыли дверь, а потом вешали над входом подкову — на удачу.
  • День благоприятствовал любви, знакомствам, свиданиям или признаниям в чувствах.

Приметы о погоде 

  • Ясная ночь на 14 апреля предвещает хорошую погоду летом. Можно не бояться ни засухи, ни проливных дождей, ни внезапного похолодания.
  • Если на небе много звезд – год порадует щедрым урожаем.
  • Солнце в этот день – к теплому маю. Если на улице ненастно, следующий месяц будет «мокрым».
  • Гроза предупреждает о засушливом лете, снег – о холодном.

Подготовила Екатерина Зайкова