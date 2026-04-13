На вторник приходится день Иверской иконы Божией Матери. Также в этот день вспоминают преподобную Марию Египетскую. В народе он зовется «Марья — пустые щи». Несмотря на окончание поста, запасы овощей к этому времени подходили к концу и часто в семьях практически не оставалось капусты.
Что нельзя делать
- В этот день предки остерегались нечистой силы, которая могла войти в дом через открытые окна и двери. Поэтому строго запрещалось оставлять их незапертыми. Для защиты жилья над входом втыкали нож, а по углам развешивали пучки чеснока и лука.
- Незамужним девушкам нельзя было долго разглядывать свое отражение в зеркале или воде — поверье гласило, что потусторонние силы украдут их красоту и юность.
- Замужним женщинам запрещалось примерять одежду одиноких подруг, чтобы не потерять семейное счастье.
- Мужчинам не рекомендовали нарезать хлеб ножом — это сулило разрыв с верным другом.
- Юношам не стоило заговаривать со старухами на улице: в некоторых краях верили, что под маской бабушки может скрываться нечисть.
- Беременным женщинам нельзя было есть яйца — якобы ребенок родится слабым.
- Не разрешалось убивать пауков, иначе из дома уйдет благополучие.
- С солью следовало быть осторожным: пересолить еду — значит накликать слезы.
- Чтобы избежать беды, запрещалось сквернословить, хвастаться, сплетничать или стричь волосы — с ними можно было укоротить и свою жизнь.
Что можно делать
- Это был удачный день для старта новых дел и избавления от вредных привычек. Люди стремились к труду и помощи ближним, веря в возврат добра сторицей.
- Обязательно угощали Домового: оставляли за печкой кашу, пироги и молоко. Без подношения дух мог шуметь по ночам, прятать вещи и пугать детей.
- Можно было навещать родных и друзей, ходить в гости или гулять, но возвращаться домой до заката, чтобы не встретить нечисть.
- Для защиты от сглаза и порчи мыли дверь, а потом вешали над входом подкову — на удачу.
- День благоприятствовал любви, знакомствам, свиданиям или признаниям в чувствах.
Приметы о погоде
- Ясная ночь на 14 апреля предвещает хорошую погоду летом. Можно не бояться ни засухи, ни проливных дождей, ни внезапного похолодания.
- Если на небе много звезд – год порадует щедрым урожаем.
- Солнце в этот день – к теплому маю. Если на улице ненастно, следующий месяц будет «мокрым».
- Гроза предупреждает о засушливом лете, снег – о холодном.
Подготовила Екатерина Зайкова