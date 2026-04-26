В это день верующие вспоминают святителя Мартина I. Он был папой римским. В народном календаре дата получила название «Мартын Лисогон». В этот день наши предки приглядывались к лисам, опасались ворон, карманников и нечисти.

Что нельзя делать

  • Не стоит охотиться на животных в лесу, особенно на лисиц. По поверьям, животные, ищущие новую нору, теряют зрение и слух. Использование их беспомощности грозит черной полосой, неудачами, обманом и кражами.
  • Не прогоняйте ворон со своего двора. Считается, что они могут «накликать» несчастья.
  • Запрещено жульничать, сплетничать или обманывать других. Все плохое вернется к вам вдвойне.
  • Не давайте пустых обещаний, это может привести к материальным трудностям.
  • Не спорьте с людьми. После этого останется меньше энергии, которая уйдет попусту.
  • Женщинам и мужчинам не рекомендуется стирать вещи вместе. Это может привести к повторяющимся ссорам и конфликтам.
  • Не ругайтесь с членами семьи. Это может обидеть души умерших предков.
  • Портить калину и рябину. Гнуть, пилить или ломать их ветки может плохо сказаться на здоровье зубов.

Что можно делать

  • Оставьте кашу у дома, чтобы накормить ворон. Прилетающие птицы будут защищать ваш дом от злых духов.
  • Смените постельное белье. Это привлечет счастье и приятные события в вашу жизнь.
  • Этот день идеально подходит для свиданий, предложений и свадьбы.
  • Увидеть журавля в небе — это хорошая примета, обещающая успех. А если вы заметили двух журавлей — скоро придет время свадьбы.

Приметы о погоде

  • В березах много сока — ожидайте поздней осени.
  • Если идет дождь — урожай будет хорошим.
  • Часто квакают лягушки — скоро пойдет дождь.
  • Нет облаков — стоит ждать солнечной погоды.
  • Кукушка поет — пора отправляться в лес за грибами.
  • Вороны долго сидят на земле — будет жаркая погода.
  • Вороны кружат в небе — к приближающимся холодам.

Подготовила Екатерина Зайкова