В это день верующие вспоминают святителя Мартина I. Он был папой римским. В народном календаре дата получила название «Мартын Лисогон». В этот день наши предки приглядывались к лисам, опасались ворон, карманников и нечисти.

Что нельзя делать

Не стоит охотиться на животных в лесу, особенно на лисиц. По поверьям, животные, ищущие новую нору, теряют зрение и слух. Использование их беспомощности грозит черной полосой, неудачами, обманом и кражами.

Не прогоняйте ворон со своего двора. Считается, что они могут «накликать» несчастья.

Запрещено жульничать, сплетничать или обманывать других. Все плохое вернется к вам вдвойне.

Не давайте пустых обещаний, это может привести к материальным трудностям.

Не спорьте с людьми. После этого останется меньше энергии, которая уйдет попусту.

Женщинам и мужчинам не рекомендуется стирать вещи вместе. Это может привести к повторяющимся ссорам и конфликтам.

Не ругайтесь с членами семьи. Это может обидеть души умерших предков.

Портить калину и рябину. Гнуть, пилить или ломать их ветки может плохо сказаться на здоровье зубов.

Что можно делать

Оставьте кашу у дома, чтобы накормить ворон. Прилетающие птицы будут защищать ваш дом от злых духов.

Смените постельное белье. Это привлечет счастье и приятные события в вашу жизнь.

Этот день идеально подходит для свиданий, предложений и свадьбы.

Увидеть журавля в небе — это хорошая примета, обещающая успех. А если вы заметили двух журавлей — скоро придет время свадьбы.

Приметы о погоде

В березах много сока — ожидайте поздней осени.

Если идет дождь — урожай будет хорошим.

Часто квакают лягушки — скоро пойдет дождь.

Нет облаков — стоит ждать солнечной погоды.

Кукушка поет — пора отправляться в лес за грибами.

Вороны долго сидят на земле — будет жаркая погода.

Вороны кружат в небе — к приближающимся холодам.

Подготовила Екатерина Зайкова