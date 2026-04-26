В это день верующие вспоминают святителя Мартина I. Он был папой римским. В народном календаре дата получила название «Мартын Лисогон». В этот день наши предки приглядывались к лисам, опасались ворон, карманников и нечисти.
Что нельзя делать
- Не стоит охотиться на животных в лесу, особенно на лисиц. По поверьям, животные, ищущие новую нору, теряют зрение и слух. Использование их беспомощности грозит черной полосой, неудачами, обманом и кражами.
- Не прогоняйте ворон со своего двора. Считается, что они могут «накликать» несчастья.
- Запрещено жульничать, сплетничать или обманывать других. Все плохое вернется к вам вдвойне.
- Не давайте пустых обещаний, это может привести к материальным трудностям.
- Не спорьте с людьми. После этого останется меньше энергии, которая уйдет попусту.
- Женщинам и мужчинам не рекомендуется стирать вещи вместе. Это может привести к повторяющимся ссорам и конфликтам.
- Не ругайтесь с членами семьи. Это может обидеть души умерших предков.
- Портить калину и рябину. Гнуть, пилить или ломать их ветки может плохо сказаться на здоровье зубов.
Что можно делать
- Оставьте кашу у дома, чтобы накормить ворон. Прилетающие птицы будут защищать ваш дом от злых духов.
- Смените постельное белье. Это привлечет счастье и приятные события в вашу жизнь.
- Этот день идеально подходит для свиданий, предложений и свадьбы.
- Увидеть журавля в небе — это хорошая примета, обещающая успех. А если вы заметили двух журавлей — скоро придет время свадьбы.
Приметы о погоде
- В березах много сока — ожидайте поздней осени.
- Если идет дождь — урожай будет хорошим.
- Часто квакают лягушки — скоро пойдет дождь.
- Нет облаков — стоит ждать солнечной погоды.
- Кукушка поет — пора отправляться в лес за грибами.
- Вороны долго сидят на земле — будет жаркая погода.
- Вороны кружат в небе — к приближающимся холодам.
Подготовила Екатерина Зайкова