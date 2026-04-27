В этот день православная церковь вспоминает святых из числа семидесяти апостолов — Аристарха, Пуда и Трофима. Эти люди были среди тех, кого Иисус Христос отправил нести благую весть и они с честью это задание выполнили. В народе в этот день отмечают «Пудов день» или «Пуд Ветреник».

Что нельзя делать

  • Запрещалось давать кому-либо в долг и занимать самому, чтобы не оказаться в долговой яме.
  • Согласно давним поверьям, нельзя выбрасывать остатки еды. Не рекомендуется выносить мусор после уборки, так как с ним из вашего дома уйдут мир и достаток.
  • В этот день не следует покупать дорогие вещи. Большие расходы могут обернуться неприятностями. Не исключено, что потраченная сумма в скором времени потребуется вам на что-то действительно важное.
  • Чтобы не столкнуться с нищетой, ни в коем случае нельзя выходить на улицу в дырявой одежде и оставлять на столе грязную посуду.
  • Не разрешалось выяснять отношения. Будьте сдержаннее и отложите неприятный разговор на потом. В противном случае, вы рискуете разругаться с близким человеком.
  • 28 апреля запрещалось отказывать нуждающимся в помощи. Поговаривали, что из-за этого придется встречать старость в полном одиночестве.
  • Не стоит работать с утра до вечера, так как можно заболеть. Важно находить время на отдых.
  • Нежелательной считалась любая деятельность, связанная с острыми предметами, например, рукоделие. Тому, кто будет пользоваться иглами, спицами и ножами, мудрецы сулили разлад в семье. Поэтому даже хлеб рекомендовалось не отрезать, а отламывать.

Что можно делать

  • В Пудов день люди осматривали свои пасеки. Если погода позволяла, нужно было выставить ульи на свежий воздух. Кстати, наши предки считали, что пчелы нападают исключительно на грешников.
  • Те, кто не имел отношения к пчеловодству, 28 апреля обязательно ели мед. Существовало поверье, что этот продукт принесет им удачу и поможет избавиться от неприятностей на целый год.
  • Работать по дому, заниматься в огороде, стирать и готовить было разрешено, но с условием соблюдения баланса и отдыха.
  • Если погода была ясной, рекомендовалось выходить на улицу и подставлять лицо солнечным лучам для избавления от болезней
  • День подходит для общения с родными и друзьями. Можно помириться с человеком, с которым в прошлом у вас были разногласия. Можете смело делать первый шаг, вам удастся наладить отношения.
  •  В этот день можно было посетить могилы родных и привести их в порядок.

Приметы о погоде

  • Если ночью холодно, а днем резко потеплело, хорошая погода продержится неделю.
  • Смена направления ветра предупреждает о скором похолодании.
  • Туман – знак скорого повышения температуры воздуха. Низкие облака – к дождю.
  • Если звезды прячутся за облаками, ближайшие дни окажутся ненастными.

Подготовила Екатерина Зайкова