В этот день православная церковь вспоминает святых из числа семидесяти апостолов — Аристарха, Пуда и Трофима. Эти люди были среди тех, кого Иисус Христос отправил нести благую весть и они с честью это задание выполнили. В народе в этот день отмечают «Пудов день» или «Пуд Ветреник».
Что нельзя делать
- Запрещалось давать кому-либо в долг и занимать самому, чтобы не оказаться в долговой яме.
- Согласно давним поверьям, нельзя выбрасывать остатки еды. Не рекомендуется выносить мусор после уборки, так как с ним из вашего дома уйдут мир и достаток.
- В этот день не следует покупать дорогие вещи. Большие расходы могут обернуться неприятностями. Не исключено, что потраченная сумма в скором времени потребуется вам на что-то действительно важное.
- Чтобы не столкнуться с нищетой, ни в коем случае нельзя выходить на улицу в дырявой одежде и оставлять на столе грязную посуду.
- Не разрешалось выяснять отношения. Будьте сдержаннее и отложите неприятный разговор на потом. В противном случае, вы рискуете разругаться с близким человеком.
- 28 апреля запрещалось отказывать нуждающимся в помощи. Поговаривали, что из-за этого придется встречать старость в полном одиночестве.
- Не стоит работать с утра до вечера, так как можно заболеть. Важно находить время на отдых.
- Нежелательной считалась любая деятельность, связанная с острыми предметами, например, рукоделие. Тому, кто будет пользоваться иглами, спицами и ножами, мудрецы сулили разлад в семье. Поэтому даже хлеб рекомендовалось не отрезать, а отламывать.
Что можно делать
- В Пудов день люди осматривали свои пасеки. Если погода позволяла, нужно было выставить ульи на свежий воздух. Кстати, наши предки считали, что пчелы нападают исключительно на грешников.
- Те, кто не имел отношения к пчеловодству, 28 апреля обязательно ели мед. Существовало поверье, что этот продукт принесет им удачу и поможет избавиться от неприятностей на целый год.
- Работать по дому, заниматься в огороде, стирать и готовить было разрешено, но с условием соблюдения баланса и отдыха.
- Если погода была ясной, рекомендовалось выходить на улицу и подставлять лицо солнечным лучам для избавления от болезней
- День подходит для общения с родными и друзьями. Можно помириться с человеком, с которым в прошлом у вас были разногласия. Можете смело делать первый шаг, вам удастся наладить отношения.
- В этот день можно было посетить могилы родных и привести их в порядок.
Приметы о погоде
- Если ночью холодно, а днем резко потеплело, хорошая погода продержится неделю.
- Смена направления ветра предупреждает о скором похолодании.
- Туман – знак скорого повышения температуры воздуха. Низкие облака – к дождю.
- Если звезды прячутся за облаками, ближайшие дни окажутся ненастными.
Подготовила Екатерина Зайкова