6 апреля в народном календаре отмечается день Артемона. Этот день получил свое название в честь памяти святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского.

Что нельзя делать

  • 6 апреля важно не пропускать ужин: по традиции вся семья собиралась за столом, молилась перед едой и с теплотой вспоминала ушедших родственников у них просили защиты и помощи.Считалось, что пренебрежение этим обычаем может навлечь беду на дом.
  • В гости в этот день ходить не следует, впрочем, как и приглашать к себе тех, кто не живет с вами под одной крышей. Вашу семью может покинуть удача.
  • Обязательно наведите порядок. В старину считалось, что там, где грязно, денег быть не может. Особое внимание уделите чистоте окон и зеркал.
  • Говорили, что незамужним девушкам нельзя находиться дома вечером. Чтобы поскорее встретить свою судьбу, они должны посетить церковь. Если отстоять всенощную, вырастут шансы сойтись с суженым.
  • В это день нельзя завязывать узлы. Считалось, что нарушившие запрет не смогут достичь поставленных целей, а все дела у них будут идти не так, как задумано.
  • Отправляясь ко сну, необходимо проветрить комнату: засыпать в душном помещении опасно, так как может замучить нечисть. Злые духи будут пугать домочадцев, насылая на них кошмары.
  • Если не хотите провести год в нужде, о материальном благополучии 6 апреля лучше не думать. Не пересчитывайте купюры, хранящиеся у вас дома, и не планируйте траты.

Что можно делать

  • 6 апреля – канун Благовещенья, поэтому работать в этот день нельзя. Верующие люди традиционно готовились к празднику – приводилит в порядок дом, готовили еду. Мужчины помогали женам по хозяйству.
  • Можно разобраться в шкафах и вынести из дома то, что давно стало ненужным. Таким образом вы освободите место для чего-то нового.
  • Верующие обязательно посещали храм в этот день. В старину крестьяне освещали семена перед посадкой.
  • Чтобы в доме водились деньги, 6 апреля нужно обязательно пить чай. При этом наливать воду следует до самого края.
  • Также привлечь богатство в дом будет проще, если накормить птиц зерном. Только делать это нужно до обеда.

Приметы о погоде

  • Доброй приметой считалась теплая ночь. Существовало поверье, что в этом случае похолодания можно не бояться, а с каждым днем температура будет только расти.
  • Если же 6 апреля еще много снега на улице, лежать он будет еще долго.
  • Осадки на Артемона, говорили в старину, предвещают щедрый урожай зерна и меда. О голоде можно не беспокоиться.

Подготовила Екатерина Зайкова