6 апреля в народном календаре отмечается день Артемона. Этот день получил свое название в честь памяти святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского.
Что нельзя делать
- 6 апреля важно не пропускать ужин: по традиции вся семья собиралась за столом, молилась перед едой и с теплотой вспоминала ушедших родственников у них просили защиты и помощи.Считалось, что пренебрежение этим обычаем может навлечь беду на дом.
- В гости в этот день ходить не следует, впрочем, как и приглашать к себе тех, кто не живет с вами под одной крышей. Вашу семью может покинуть удача.
- Обязательно наведите порядок. В старину считалось, что там, где грязно, денег быть не может. Особое внимание уделите чистоте окон и зеркал.
- Говорили, что незамужним девушкам нельзя находиться дома вечером. Чтобы поскорее встретить свою судьбу, они должны посетить церковь. Если отстоять всенощную, вырастут шансы сойтись с суженым.
- В это день нельзя завязывать узлы. Считалось, что нарушившие запрет не смогут достичь поставленных целей, а все дела у них будут идти не так, как задумано.
- Отправляясь ко сну, необходимо проветрить комнату: засыпать в душном помещении опасно, так как может замучить нечисть. Злые духи будут пугать домочадцев, насылая на них кошмары.
- Если не хотите провести год в нужде, о материальном благополучии 6 апреля лучше не думать. Не пересчитывайте купюры, хранящиеся у вас дома, и не планируйте траты.
Что можно делать
- 6 апреля – канун Благовещенья, поэтому работать в этот день нельзя. Верующие люди традиционно готовились к празднику – приводилит в порядок дом, готовили еду. Мужчины помогали женам по хозяйству.
- Можно разобраться в шкафах и вынести из дома то, что давно стало ненужным. Таким образом вы освободите место для чего-то нового.
- Верующие обязательно посещали храм в этот день. В старину крестьяне освещали семена перед посадкой.
- Чтобы в доме водились деньги, 6 апреля нужно обязательно пить чай. При этом наливать воду следует до самого края.
- Также привлечь богатство в дом будет проще, если накормить птиц зерном. Только делать это нужно до обеда.
Приметы о погоде
- Доброй приметой считалась теплая ночь. Существовало поверье, что в этом случае похолодания можно не бояться, а с каждым днем температура будет только расти.
- Если же 6 апреля еще много снега на улице, лежать он будет еще долго.
- Осадки на Артемона, говорили в старину, предвещают щедрый урожай зерна и меда. О голоде можно не беспокоиться.
Подготовила Екатерина Зайкова