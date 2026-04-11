По решению Организации Объединенных Наций 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде.

Именно в этот день в 1945 году узники Бухенвальда во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, в результате которого захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск. В 1958 году здесь был открыт комплекс сооружений, посвященный героям и жертвам Бухенвальда.

В апреле 1945 года были освобождены также узники Заксенхаузена, Дахау и Равенсбрюка. Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд и много других мест на карте Европы были превращены в годы Второй мировой войны в жернова смерти, орудия массового физического уничтожения людей, лаборатории для проведения медицинских и других экспериментов.

Созданная в 1944 году комиссия содействия Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их соучастников собрала доказательства, целиком разоблачающие кровавые преступления гитлеровцев.

За свои злодеяния фашисты ответили на международном судебном процессе в Нюрнберге, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Открытые суды по наиболее жестоким военным преступлениям были проведены в городах советских республик, в том числе в Минске, Бобруйске, Витебске и Гомеле.

Генеральная прокуратура Беларуси с апреля 2021 года расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В ходе расследования были допрошены свыше 21,3 тыс. человек, почти 8 тыс. из которых — потерпевшие, в том числе бывшие узники лагерей смерти, созданных нацистами как на территории оккупированной Беларуси, так и за ее пределами. Верховным судом Беларуси было вынесено шесть обвинительных приговоров за геноцид белорусского народа.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, на территории Беларуси действовало 578 лагерей смерти. Наиболее крупные из них находились в Минске, в районе Немиги, и Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла около 3 млн человек — это каждый третий житель республики.

Ежегодно по всей Беларуси 11 апреля проходят митинги, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. К памятным знакам по всей республике несут венки и цветы бывшие узники концлагерей, представители областной и местной власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студенты и школьники. На местах лагерей смерти по всей стране в память о погибших в них установлены памятники. Каждый лагерь смерти увековечен в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лагерь смерти Тростенец

Крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации являлся лагерь смерти Тростенец. Он находится в одном ряду с Освенцимом, Майданеком и Треблинкой. Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина — место массовых расстрелов; лагерь рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилевскому шоссе; урочище Шашковка — место массового сожжения людей. Согласно официальным данным, всего в лагере смерти Тростенец погибли не менее 546 тыс. человек, а не 206,5 тыс., как считалось ранее.

Тростенец был создан осенью 1941 года в урочище Благовщина, примерно на 11-м км Могилевского шоссе под Минском. Свозили сюда оккупанты население не только из Беларуси, но и из других государств Центральной и Западной Европы.

Через некоторое время фашисты применили новый метод уничтожения: обреченных загружали непосильной работой и уже вконец обессиленных расстреливали. Возник так называемый трудовой лагерь. По отношению к заключенным действовал грубый произвол: любой солдат охраны в любой момент и безо всякой причины мог избить, расстрелять или повесить узника.

Неукоснительным правилом являлось немедленное уничтожение каждого, кто заболевал или был возвращен в лагерь вторично после побега. Узники страдали от холода, грязи и страшной завшивленности. Скудной была пища. На кухню шли отходы, из которых готовилось подобие супа. Выдавали его раз в день. От 120 до 250 г хлеба, чай или суррогат кофе с сахарином — таким было меню занятых каторжным трудом узников.

Тростенецкий лагерь смерти продолжал функционировать до конца июня 1944 года. Люди никогда не забудут тех огромных, невосполнимых человеческих жертв, которые принесла война с фашизмом. Первый траурно-торжественный митинг, посвященный памяти жертв фашизма, состоялся в Тростенце 3 сентября 1944 года.

8 июня 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса «Тростенец». Глава государства подчеркнул, что мемориал «Тростенец» должен стать объектом общеевропейского значения.

22 июня 2015 года с участием белорусского лидера Александра Лукашенко была торжественно открыта первая очередь мемориального комплекса с 10-метровым центральным монументом «Врата памяти» (скульптор К.Костюченко). На бронзовых створках ворот изображены вплетенные в колючую проволоку фигуры 29 измученных узников лагеря смерти.

25 июня 2018 года на мемориальном кладбище «Благовщина» состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства комплекса.

16 сентября 2025 года на территории бывшего лагеря смерти Тростенец открыли мемориальный знак для увековечивания памяти жертв геноцида.



Озаричские лагеря смерти

В 1944 году командование вермахта широко применяло практику использования гражданского населения в качестве прикрытия на пути наступления советских войск.

В начале марта 1944 года на оккупированной территории, в непосредственной близости от линии фронта, неподалеку от деревень Озаричи, Дерть и Подосинник (ныне Гомельская область), фашисты создали три лагеря смерти, куда под видом эвакуации были доставлены более 50 тыс. человек из Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили название «Озаричские лагеря смерти».

Лагеря представляли собой обнесенные колючей проволокой участки болотистой местности. Вокруг было минное поле. Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников ничем не кормили, не давали питьевой воды. В лагеря из близлежащих населенных пунктов свозили больных сыпным тифом и другими инфекциями для распространения болезней среди местного населения и в дальнейшем среди бойцов Красной армии.

18-19 марта 1944 года войска 65-й армии (генерал-лейтенант П.И.Батов) 1-го Белорусского фронта освободили из Озаричских лагерей 33 480 человек, в том числе 15 960 детей в возрасте до 13 лет, 13 072 женщины, 4448 стариков. Перед освободителями предстала страшная картина: тысячи истощенных людей в тифозном бреду лежали на болоте под дождем и снегом. Узники, которые могли еще двигаться, хлынули навстречу воинам.

Реализация генералами вермахта бесчеловечных установок главарей Третьего рейха унесла только в концлагере Озаричи не менее 20 тыс. человеческих жизней. В 1965 году на месте лагеря в память узников построен мемориальный комплекс. Каждый год в начале весны здесь собираются люди, чтобы почтить память невинных жертв. В 2023 году была проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса. В ходе работ увеличилась территория, появились новые тематические зоны, аллеи, памятные знаки и информационный центр.

Минское гетто

Через три недели после захвата Минска, 19 июля 1941 года, немцы, реализуя гитлеровскую программу уничтожения евреев, приняли решение о создании гетто.

Минское гетто было одним из самых крупных в Европе, за 800 дней его существования здесь погибли около 100 тыс. человек из разных стран Европы.

Для гетто выделили отдельный район — порядка 40 улиц и переулков на юго-западе Минска, куда под страхом смерти в течение пяти дней должны были переселиться все евреи. Принудительная работа евреев на некоторых предприятиях и на расчистке разрушенных улиц была второстепенной задачей, главная цель — «окончательное решение еврейского вопроса», то есть массовое уничтожение людей.

На протяжении всего времени существования гетто нацисты поддерживали чрезвычайно высокую плотность заселения: в одноэтажном доме на 2-3 квартиры жили до 100 человек, в аналогичном двухэтажном — до 300.

Невыносимая скученность, голод и антисанитария вызывали в гетто повальные болезни и эпидемии. Кроме того, фашисты всячески издевались над заключенными евреями: грабили, мучили, кололи штыками, бросали живыми в огонь. Осужденных на смерть принуждали петь песни, танцевать, а потом их расстреливали.

Вначале нацисты убивали тех, кто не мог работать, затем начались крупномасштабные погромы. К лету 1942 года фашисты уничтожили практически всех узников в гетто, выжить смогли лишь 2-3%.

2 марта 1942 года нацисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто в Раковском предместье. Также там заживо были похоронены 200 еврейских воспитанников детского дома вместе с воспитателями. На этом страшном месте в 1947 году в память о зверски уничтоженных фашистами людях воздвигли скромный обелиск, ставший началом мемориала «Яма».

В 1989 году около мемориала по инициативе бывших узников Минского гетто была создана аллея Праведников народов мира (парк «Праведники мира»), где на высаженных деревьях были установлены мемориальные таблички с именами жителей Беларуси, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.

В 2000 году в мемориальном комплексе «Яма» была установлена бронзовая скульптурная композиция «Последний путь», которую расположили вдоль ступенек, ведущих к центру мемориала. Она представляет собой 27 переплетенных между собой фигур обреченных мучеников, спускающихся на дно ямы. Памятник создавали 8 лет, все работы выполняли вручную.

29 ноября 2021 года на аллее были установлены 10 новых памятных табличек с именами праведников, которые спасали евреев в годы холокоста.