«Любое решение, особенно такого плана, как запрет, должно быть четко продумано. Должны быть продуманы его последствия. Оно должно быть целесообразным и эффективным. Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать, — считает Дмитрий Жук. — Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию Президента, он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства».

По словам нового руководителя Мининформа, глава государства при назначении обратил внимание на тот факт, что сейчас идет информационная война. «Она идет очень жестко, без правил. Недавний пример — удаление с YouTube трех каналов наших ведущих СМИ. И одна из задач — не допустить, чтобы информационная война стала горячей. Пусть она остается в информационной сфере. Сражаться придется на чужой территории — на том же YouTube, в Instagram», — сказал Дмитрий Жук.

Министр информации обратил внимание на то, что важнейшим аспектом в этом направлении являются журналисты, которые являются своего рода солдатами этой информационной войны. «Среда применения их усилий — это вопрос технологий, и мы не знаем, что нам подбросят завтра. Но мы должны четко понимать, что это идеологически выверенные, грамотные люди, которые способны и технологически осваивать любые форматы работы. Это самое важное, что нужно будет сделать в информационной сфере», — подчеркнул он.

Другой немаловажной задачей Дмитрий Жук назвал защиту белорусского рынка от информационного вторжения негативных трендов, которые противоестественны морали белорусов.