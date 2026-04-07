Электронная сигарета, парогенератор, вапорайзер или вейп представляет собой устройство для курения, в котором вместо табака используются картриджи со специальной жидкостью. Активируется он за счет нажатия кнопки, которая запускает процесс выработк высокодисперсного аэрозоля. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает ее пары.

«Вейп часто называют достойной альтернативой сигарете. Производители спешат уверить, их дым абсолютно безопасен, а вкусовой состав не вызывает привыкания и проблем. Однако уже сейчас электронная сигарета становится опасным атрибутом зависимости.

Состав:

В состав традиционного наполнителя нагревающегося «ингалятора» входит:

до 62% пропиленгликоля (бесцветная жидкость с вязкой консистенцией — PG);

до 35% глицерина (трехатомный спирт со сладковатым привкусом — VG);

до 3,6% никотина (токсичный алкалоид);

до 4% ароматизаторов.

«Никотин может быть исключен из “наполнителя”, если речь идет о безникотиновых электронных сигаретах. Все ингредиенты, кроме никотина, используются в пищевой, косметической и фармацевтической сферах промышленности».

Безопасность состава зависит, в первую очередь, от качества ингредиентов: одни производители используют никотин высокой степени очистки и премиальные сертифицированные ароматизаторы, а другие – экономят на составе, потенциально повышая риски использования таких устройств.

Пропиленгликоль используется в бытовой химии, а его регулярное употребление может привести к появлению аллергических реакций, хроническим заболеваниям легких и утрате обоняния. Не менее вреден и глицерин, испаряющийся в электронных сигаретах. Вдыхая его пары, человек может испытывать сухость во рту, кашель, столкнуться с воспалительным процессом в горле и легких.

При соединении два этих вещества вырабатывают канцерогены – формальдегид и акролеин. Но наибольшую зависимость у вейперов вызывает никотин, знакомый многим в классическом варианте сигарет. Именно он провоцирует ситуацию, при которой человек не может остановиться при парении.

Вред для здоровья организма человека

Пар, содержащий в себе канцерогены, является крайне опасным для организма. Воздействие токсичных веществ может вызывать обострение астмы, пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от курения обычных сигарет, при курении электронных испарителей человек вдыхает не дым, а пар. Часть веществ, содержащихся в паре, проникает в легкие, а остальная поступает в окружающую среду. Пар, образующийся в результате курения электронных сигарет, не содержит продуктов горения, но жидкость для вейпа все же затрудняет работу дыхательных путей. При этом возникает кислородное голодание и ускоряется процесс старения организма.

В долгосрочной перспективе курение вейпов с ароматизаторами может привести к разрушению легких на клеточном уровне, а природный никотин производители зачастую заменяют химическим, что несет еще большую опасность для организма в сравнении с обычными сигаретами.

Особая опасность для детей и подростков

Вейп несет опасность для молодых людей. Никотин, который содержится в большинстве вейпов, наносит вред здоровью детей. Влияя на мозговую деятельность незрелого организма, он ухудшает память ребенка, вызывает головные боли и снижает физическую активность. Помимо этого, ребенок быстро “подсаживается” на электронную сигарету и с большим трудом избавляется от пагубной привычки. Вейпы провоцируют ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения.

Воздействие вейпов имеет накопительный эффект – со временем может развиться бронхиальная астма, хронический бронхит и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также вейпинг способствует повышению артериального давления, увеличивает риск развития инфаркта и инсульта и вызывает нарушение функции эндотелия. Люди, которые находятся рядом с вейперами, тоже подвергаются негативному воздействию частиц курительной смеси.

Также не следует забывать, что вейпы являются устройством повышенной опасности, ведь при неправильном использовании они могут взрываться или воспламеняться.

Что вреднее сигареты или вейп

Безопасных форм курения не существует. Как классические сигареты, так и электронные – далеко не полезные для здоровья продукты.

Безвреден ли вейп с жидкостью без никотина

Курить безникотиновые электронные сигареты так же опасно для здоровья, как и содержащие никотин. Сам по себе никотин – далеко не единственное вещество, которое наносит вред здоровью человека. Жидкости без никотина так или иначе содержат компоненты, которые при нагревании оказывают негативное влияние на органы дыхания, пусть и не такое агрессивное, как при курении обычных сигарет. Поэтому отсутствие никотина как одного из входящих в состав электронной сигареты веществ не делает ее абсолютно безвредной и не исключает рисков ее потребления.

Многие утверждают, что вейповая зависимость намного легче, чем сигаретная. Однако, неважно, чем убивает себя человек. И вейп, и сигарета приводят к неприятным последствиям: загрязнению легких, сужению стенок сосудов и в конечном итоге проблемам с ЦНС и легкими. Американская кардиологическая ассоциация выяснила, что даже безникотиновый вейп вызвал привыкание. В новом эксперименте участвовало 136 курильщиков обычных сигарет, и 94 из них «подсели» на вейп.

Могут ли электронные сигареты помочь бросить курить

Многие курильщики переходят на использование вейпов ради отказа от обычных сигарет, но, как показывает практика, спустя год они продолжают курить и те, и другие. Это доказывает, что увлечение электронными сигаретами только увеличивает никотиновую зависимость.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»