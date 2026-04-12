12 апреля 1961 года, ровно 65 лет назад, советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет человека в космос, открыв эпоху пилотируемых космических полетов и путь для исследования космического пространства. По инициативе Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос.

Начало космической эры

В первой половине XX столетия теоретической разработкой космических полетов занимались ученые многих стран мира, но признанными классиками космонавтики стали советские ученые Константин Циолковский, Юрий Кондратюк и Фридрих Цандер.

Константина Циолковского считают основоположником современной космонавтики. В 1903 году он опубликовал первую часть научной работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где доказал, что аппаратом, способным совершить космический полет, является ракета. В своих работах ученый также вычислил работу по преодолению силы земного тяготения, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему и время полета. Константин Циолковский заложил основы жидкостного ракетного двигателя, разработал теорию многоступенчатых ракет. Им впервые теоретически была решена задача посадки космического аппарата на поверхность планет в условиях отсутствия на них атмосферы.

Интересно, что идею использования трехступенчатой системы ракет еще в XVII веке выдвинул уроженец Витебщины Казимир Семенович. Его называют основоположником ракетной техники.

Юрий Кондратюк (наст. Александр Шаргей) в книге «Тем, кто будет читать, чтобы строить», написанной в 1918-1919 годах, независимо от Циолковского вывел основное уравнение движения ракеты, привел схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе. Он предложил использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива. Юрий Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты позже были использованы NASA в лунной программе «Аполлон». Также американцы воспользовались его идеей при полетах к другим планетам выводить корабли на орбиту искусственного спутника, а для высадки на них человека и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный корабль.

Фридрих Цандер рассмотрел вопросы жизнеобеспечения человека в космическом полете. Им была предложена идея космических оранжерей, то есть выращивания съедобных растений непосредственно на борту космического корабля. Он же впервые высказал мысль о том, что в качестве горючего целесообразно использовать элементы конструкции межпланетного корабля.

Непосредственно началом космической эры считается запуск в Советском Союзе 4 октября 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли, получившего название ПС-1 (простейший спутник-1). На 315-й секунде после старта позывные спутника услышал весь мир. Информация о запуске ПС-1 стала мировой сенсацией, русское слово «спутник» вошло в другие языки. Это событие стало одной из главных вех прогресса и технологического развития земной цивилизации.

3 ноября 1957 года СССР отправил в космос второй спутник — с собакой Лайкой на борту, которая стала первым животным-космонавтом, выведенным на орбиту Земли. Первыми животными, благополучно вернувшимися из орбитального космического полета, были собаки Белка и Стрелка. Полет был совершен на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. Катапультируемый контейнер, в котором находились собаки, был одним из вариантов контейнера, разработанного для будущих полетов человека.

Полет Гагарина и дальнейшее освоение космоса

12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся исторический старт космического корабля «Восток», пилотируемого советским космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Он стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. Облетев один раз планету, космонавт получил команду на спуск. На высоте нескольких километров он катапультировался и совершил мягкую посадку. Полет длился 108 минут. На старте Юрий Гагарин произнес фразу «Поехали!», которая впоследствии стала знаменитой. За первый полет в космос Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Делает то, что и при жизни». Как Юрий Гагарин и сегодня работает на мир?

Письмо Гагарина, значки, плакаты. В Витебске открылась посвященная космосу выставка

Это историческое событие открыло путь к исследованию космического пространства на благо всего человечества. Менее через месяц после этого, 5 мая 1961 года, в космос поднялся первый американский астронавт — Алан Шепард. Его полет продолжался более 15 минут.

Первой в мире женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, имеющая белорусские корни. Ее мать, Елена Федоровна, которую дочь часто называла «моей белорусочкой», родилась на Витебщине, а отец, Владимир Аксенович, — на Могилевщине. Валентина Терешкова совершила космический полет 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Продолжительность полета составила двое суток и 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. Именем Валентины Терешковой названы кратер на Луне и малая планета, а также улицы в нескольких городах.

Следующим шагом в развитии космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля «Восход». Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.

Первый выход в открытый космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля «Восход-2». Скафандр «Беркут», использованный для первого выхода, был рассчитан на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля — 12 минут 9 секунд).

Первая в истории высадка человека на Луну состоялась в июле 1969 года в рамках американской миссии «Аполлон-11». Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность естественного спутника Земли, за ним вышел Эдвин Олдрин. Астронавты провели на Луне более двух часов.

Интересно, что полет человека на Луну и дальнейшее развитие космонавтики стали возможными благодаря белорусу Борису Киту, который с 1950 года занимался космическими исследованиями в Лос-Анджелесе. Именно этот ученый придумал, как использовать в качестве космического топлива жидкий водород. В итоге на топливе, разработанном Борисом Китом, полетели в космос американские «Аполлоны» и «Шаттлы». Кроме того, Борису Киту принадлежит первый в истории учебник о ракетной технике и космическом топливе, надолго ставший настольной книгой для многих ученых, работавших в этой области.

19 апреля 1971 года на околоземную орбиту была выведена первая многоцелевая станция «Салют». В 1975 году совместный экспериментальный полет кораблей «Союз-19» и «Аполлон» положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

За прошедший путь космонавтика стала областью концентрации передовых достижений. Среди них — создание орбитальных станций, выполнение на них многочисленных научных и технологических экспериментов, полеты к другим планетам. Многие страны вывели в космос собственные искусственные спутники Земли.

В ночь на 2 апреля 2026 года на мысе Канаверал во Флориде (США) стартовала миссия «Артемида-2», став первым пилотируемым полетом к Луне с 1972 года. Сверхтяжелая ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Орион». Четверо астронавтов находились на лунной орбите в течение семи часов, во время этого полета космический корабль «Орион» отдалился от Земли на рекордное расстояние — около 406,608 тыс. км. Предыдущий рекорд был установлен экипажем»Аполлона-13″ в 1970 году — тогда корабль удалился от Земли примерно на 400 тыс. км. Астронавты провели масштабную съемку обратной стороны Луны, зафиксировав кратеры, лавовые потоки, трещины и хребты. Кроме того, экипаж наблюдал заход и восход Земли над лунным горизонтом, а также почти часовое солнечное затмение.



Беларусь — космическая держава

Первые разработки по космической тематике в республике относятся к началу 1960-х годов. В научных институтах и на промышленных предприятиях велись разработка и создание новейших оптических приборов, наземных систем управления запуском ракет, программ по обработке космических изображений.

22 июля 2012 года Беларусь с космодрома Байконур в Казахстане успешно запустила собственный космический аппарат (БКА) — спутник дистанционного зондирования Земли, благодаря чему стала полноправным членом клуба космических государств. Первые космические снимки со спутника начали поступать 29 августа 2012 года. Запуск БКА продемонстрировал всему миру наличие у Беларуси современных технологий, наукоемких производств.

Получаемая от БКА и совместной группировки космическая информация используется для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния и прогноза развития природных ландшафтов, сельского хозяйства, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Космические снимки — основа для создания топографических карт и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и процессе аэрокосмического образования.

В 2013 году Генеральная ассамблея ООН приняла Беларусь в комитет по исследованию космического пространства в мирных целях.

В январе 2016 года в Беларуси был реализован проект создания национальной системы спутниковой связи и вещания. С китайского космодрома «Сичань» успешно запущен ракетоноситель с первым белорусским телекоммуникационным спутником «Белинтерсат-1». Он рассчитан на передачу телевизионного и радиосигнала, а также обеспечение доступа в интернет. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко отметил: «Проект спутника связи «Белинтерсат-1″ является важным воплощением белорусско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, а также важным итогом белорусско-китайского взаимодействия в области развития космоса».

В январе 2020 года в НАН Беларуси состоялось первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств — участников СНГ.

В январе 2021 года НАН Беларуси присоединилась к Международной хартии «Космос и крупные катастрофы» в качестве полноправного члена.

В космосе за всю историю его освоения побывали несколько уроженцев Беларуси. Петр Климук свой первый полет в космос совершил в декабре 1973 года в качестве командира корабля «Союз-13». На его счету три космических полета общей продолжительностью 78 суток. Владимир Коваленок побывал в космосе трижды, в совокупности проведя там 216 суток, в том числе более двух часов в открытом космосе. Космонавт Олег Новицкий во время своего первого полета возглавил основной экипаж, который 23 октября 2012 года полетел к Международной космической станции (МКС). 17 ноября 2016 года в ходе второго космического полета он развернул на борту МКС государственный флаг Беларуси, сделал из космоса снимки Минска и других городов нашей страны. Всего Новицкий осуществил четыре космических полета общей продолжительностью 545 суток и совершил три выхода в открытый космос.

В 2018 году на улице Космонавтов в Минске был установлен памятник в честь трех космонавтов — Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.

23 марта 2024 года в космос отправилась первая женщина-космонавт суверенной Беларуси — Марина Василевская. Она совершила космический полет с космодрома Байконур на МКС в составе основного экипажа 21-й экспедиции. В него также входили летчик-космонавт Олег Новицкий и бортинженер, астронавт NASA Трейси Дайсон. Продолжительность полета составила 14 суток, из них 12 суток — на российском сегменте МКС. Марина Василевская выполняла научную программу, разработанную Национальной академией наук Беларуси совместно с «Роскосмосом» и Российской академией наук.



11 апреля 2024 года на торжественной церемонии во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Марине Василевской медаль Героя Беларуси, а также удостоверение космонавта. Глава государства подчеркнул: «Это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил». Александр Лукашенко заверил, что Беларусь и дальше будет двигаться в направлении развития космических технологий: «Мы будем делать все, и еще немало сделаем».

Важным партнером Беларуси в рамках сотрудничества в космической сфере является Россия. В настоящее время реализуется программа Союзного государства «Комплекс СГ», в рамках которой создается три малых космических аппарата. Два аппарата делает Россия, один — Беларусь. Их создание заканчивается в текущем году, а запуск на орбиту планируется в 2027 году. Также на данный момент в разработке находятся два перспективных проекта: «Композит-СГ» (разработка композитных материалов для космоса) и «Ресурс-СГ» (повышение ресурса эксплуатации космических аппаратов в космосе).

История участия Беларуси в освоении космического пространства нашла отражение в документальном фильме «Наш космос», представленным «Беларусфильмом» в 2025 году. В картине подчеркивается вклад белорусских ученых и инженеров в развитие ракетно-космической техники, показываются личные истории космонавтов, прославивших Беларусь на орбите, а также повествуется о перспективных проектах, открывающих новые горизонты для отечественной космонавтики. Фильм полон редких архивных кадров и захватывающих съемок космических аппаратов, позволяющих ощутить величие космоса и гордость за вклад Беларуси в его изучение.