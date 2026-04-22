С 1 апреля вступило в силу постановление Совмина № 147 «О перевозках пассажиров и грузов». В Транспортной инспекции Минтранса специально для «МП» уже разъясняли некоторые из нововведений, которые ждут перевозчиков и пассажиров. Что еще изменилось?

Билет нужно не только купить, но и «пробить»

Правила использования проездных документов в автомобильном транспорте теперь действуют по тому же принципу, что и в городском электротранспорте.

Согласно обновленным нормам, факт оплаты проезда подтверждается не только покупкой билета, но и его обязательной фиксацией в салоне — посредством валидатора или компостера.

Какие билеты можно использовать:

разовые и многоразовые (на декаду, месяц и другие периоды);

электронные билеты;

проездные на определенное количество поездок;

льготные проездные (в том числе пластиковые карты с чипом).

Билеты могут быть как бумажными (с защитой), так и электронными. При этом пассажир считается безбилетным, если:

не приложил билет или проездной к валидатору;

не пробил талон в компостере;

использует билет, не подходящий для поездки;

не предъявил документ, подтверждающий льготу.

Главное изменение заключается в том, что теперь оплата считается завершённой только после регистрации поездки в системе. Даже купленный билет не спасёт от штрафа, если его не «пробили» сразу после посадки.

Запрет на навязывание способа оплаты и отказ в бронировании

Теперь перевозчик или диспетчер обязан заранее сообщить пассажиру:

стоимость поездки;

тарифы (за посадку, километр, время ожидания и другие условия).

Это касается как обычного заказа такси, к примеру, по телефону, так и поездок через приложения. Если такси заказывается через электронные сервисы, цена формируется внутри системы — с учётом расстояния, времени и посадки — и фиксируется в договоре перевозки.

Отдельно закреплено важное правило: только пассажир имеет право выбрать или изменить способ оплаты (например, наличные или карта). Навязывать удобный водителю вариант теперь нельзя.

Что это меняет:

исключается необоснованное завышение цены при заказе без приложений;

пассажир заранее знает, сколько заплатит;

условия поездки становятся прозрачнее.

Также введено правило для автобусных перевозок: перевозчик не имеет права отказать в бронировании места, если в автобусе есть свободные места. Отказ возможен только в случае полной загрузки транспорта.

Зачем это нужно: изменения положительно отразятся на защите прав пассажиров и обеспечении равного доступа к транспортным услугам.

Водителей для перевозки детей станет больше

Требования к водителям, которые перевозят группы детей автобусами, тоже претерпели изменения.

Минимальный стаж работы водителем автобуса снижен с трех лет до одного года. Это позволит привлечь к таким перевозкам больше специалистов. При этом остальные требования остаются строгими. Водитель должен:

иметь категорию «D»;

не иметь серьезных нарушений ПДД в течение последнего года.

Речь идет о грубых правонарушениях, за которые предусмотрена административная ответственность.

Зачем это нужно: увеличить число водителей, допущенных к перевозке детей, удастся без снижения требований к безопасности.

*Транспортная инспекция не наделена правом официального толкования нормативных правовых актов и дачи разъяснений по их применению в отношении конкретных ситуаций, возникающих на практике. Данный комментарий не является официальным разъяснением.

