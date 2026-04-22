С 1 апреля вступило в силу постановление Совмина № 147 «О перевозках пассажиров и грузов». В Транспортной инспекции Минтранса специально для «МП» уже разъясняли некоторые из нововведений, которые ждут перевозчиков и пассажиров. Что еще изменилось?
Билет нужно не только купить, но и «пробить»
Правила использования проездных документов в автомобильном транспорте теперь действуют по тому же принципу, что и в городском электротранспорте.
Согласно обновленным нормам, факт оплаты проезда подтверждается не только покупкой билета, но и его обязательной фиксацией в салоне — посредством валидатора или компостера.
Какие билеты можно использовать:
- разовые и многоразовые (на декаду, месяц и другие периоды);
- электронные билеты;
- проездные на определенное количество поездок;
- льготные проездные (в том числе пластиковые карты с чипом).
Билеты могут быть как бумажными (с защитой), так и электронными. При этом пассажир считается безбилетным, если:
- не приложил билет или проездной к валидатору;
- не пробил талон в компостере;
- использует билет, не подходящий для поездки;
- не предъявил документ, подтверждающий льготу.
Главное изменение заключается в том, что теперь оплата считается завершённой только после регистрации поездки в системе. Даже купленный билет не спасёт от штрафа, если его не «пробили» сразу после посадки.
Запрет на навязывание способа оплаты и отказ в бронировании
Теперь перевозчик или диспетчер обязан заранее сообщить пассажиру:
- стоимость поездки;
- тарифы (за посадку, километр, время ожидания и другие условия).
Это касается как обычного заказа такси, к примеру, по телефону, так и поездок через приложения. Если такси заказывается через электронные сервисы, цена формируется внутри системы — с учётом расстояния, времени и посадки — и фиксируется в договоре перевозки.
Отдельно закреплено важное правило: только пассажир имеет право выбрать или изменить способ оплаты (например, наличные или карта). Навязывать удобный водителю вариант теперь нельзя.
Что это меняет:
- исключается необоснованное завышение цены при заказе без приложений;
- пассажир заранее знает, сколько заплатит;
- условия поездки становятся прозрачнее.
Также введено правило для автобусных перевозок: перевозчик не имеет права отказать в бронировании места, если в автобусе есть свободные места. Отказ возможен только в случае полной загрузки транспорта.
Зачем это нужно: изменения положительно отразятся на защите прав пассажиров и обеспечении равного доступа к транспортным услугам.
Водителей для перевозки детей станет больше
Требования к водителям, которые перевозят группы детей автобусами, тоже претерпели изменения.
Минимальный стаж работы водителем автобуса снижен с трех лет до одного года. Это позволит привлечь к таким перевозкам больше специалистов. При этом остальные требования остаются строгими. Водитель должен:
- иметь категорию «D»;
- не иметь серьезных нарушений ПДД в течение последнего года.
Речь идет о грубых правонарушениях, за которые предусмотрена административная ответственность.
Зачем это нужно: увеличить число водителей, допущенных к перевозке детей, удастся без снижения требований к безопасности.
*Транспортная инспекция не наделена правом официального толкования нормативных правовых актов и дачи разъяснений по их применению в отношении конкретных ситуаций, возникающих на практике. Данный комментарий не является официальным разъяснением.