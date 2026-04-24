В этот раз участники мероприятия отправились на сельскохозяйственный участок №2 РУП «Белоруснефть-Особино», чтобы своими глазами увидеть, как трудятся те, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Для них организовали знакомство с современной сельскохозтехникой. Желающие смогли не только осмотреть мощные тракторы и комбайны, но и посидеть в их кабинах. Особый восторг это вызвало у молодых людей.

Механизаторы предприятия подробно рассказали экскурсантам о своей работе: как готовят почву к севу, чем обрабатывают поля, как следят за будущим урожаем.

Елизавета Малая

Фото из архива участников