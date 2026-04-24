С помощью АПИ в нашей стране ежегодно фиксируются сотни пожаров. О существовании извещателей сегодня знает каждый. Необходимость их установки уже давно не вызывает сомнений, однако, многие люди пока не очень четко понимают важность данного прибора и то, что именно он может вовремя оповестить об опасности и дать возможность спасения людей и имущества от пожара. Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем вам задуматься об установке в своем жилье АПИ.

Немного статистики: только в 2024 году в Республике благодаря сработкам АПИ спасено 93 человека, в том числе 21 ребенок. В 2025 – 67 человек, из которых 14 – дети. В текущем году уже спасено 46 человек, 8 – дети.

Большинство людей пребывают в уверенности, что пожар может случиться где угодно, но только не у них, многие говорят, что мы не пьем и не курим, поэтому пожарный извещатель нам не нужен. А ведь пожары случаются не только по этой причине. Короткое замыкание электропроводки, нарушение правил эксплуатации печного отопления, забытый включенный в сеть утюг или оставленная без присмотра готовящаяся пища на плите, детская шалость с огнем – вот далеко не полный перечень причин пожаров, которые постоянно фигурируют в сводках МЧС.

Практика показывает, что в домовладениях, оборудованных АПИ, во много раз повышается уровень безопасности проживающих в них людей.

АПИ чувствителен даже к незначительному задымлению в помещении, что способствует быстрому обнаружению возгорания на ранней стадии его развития. При появлении дыма он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека, тем самым дает возможность принять меры по защите себя, семьи

Установка АПИ носит рекомендательный характер. Однако в домах-новостройках установка извещателя предусмотрена планом строительства, и в этом случае жильцы не имеют права его демонтировать.

Запомните! АПИ следует устанавливать во всех жилых комнатах. Прибор рекомендуется устанавливать в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен.

Сама установка извещателя не требует специальных знаний и навыков. В комплекте к нему прилагается подробная инструкция, содержащая всю необходимую информацию о монтаже, устройстве и правилах эксплуатации.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

Чтобы защитить себя и своих близких от пожаров, принимайте заранее меры по приведению ваших домовладений в пожаробезопасное состояние. Помните, залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров в жилье зачастую банальны, а при пожаре важна каждая секунда.

Буда-Кошелевский РОЧС