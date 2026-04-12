От всей души поздравляю священнослужителей и всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением!



Пасхальные дни – это особое время, когда вся наша земля словно замирает в предвкушении чуда. В радостном колокольном звоне, в весеннем пробуждении природы и в мягком мерцании церковных свечей мы явственно ощущаем торжество жизни, света и надежды. Этот праздник – словно неиссякаемый родник, из которого мы веками черпаем духовную силу, мудрость и веру в созидательное начало.

Пасха наполнена особым теплом домашнего очага и искренностью чувств. В этот святой день наши сердца открываются навстречу добру, напоминая о том, что высшее призвание человека – созидать, проявлять милосердие и быть опорой для ближнего. Это время обновления, когда в душе воцаряется гармония, а помыслы устремляются к вечным истинам.

Сегодня, когда мир полон вызовов и тревог, пасхальное торжество напоминает нам о вечных, незыблемых ценностях. Вера в добро, милосердие к ближнему и искренняя преданность Родине – тот нравственный фундамент, который помогает уверенно смотреть в будущее и беречь мир на своей земле. Мы – одна большая и дружная семья, живущая в согласии в общем уютном доме – любимой Беларуси. Именно в единстве, в способности вместе преодолевать трудности и поддерживать друг друга заключается наша истинная сила.

Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сердца тихой радостью, укрепляет веру и побуждает к добрым поступкам. Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, счастья и благополучия.