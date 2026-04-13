Прогремят ли в Беларуси первые грозы на текущей неделе, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ненастный циклон «Рапунцель», оказывавший влияние на погоду в Беларуси на протяжении всей прошлой недели, наконец-то исчез из синоптических карт и теперь бразды правления перешли в руки погожего антициклона «Куирин». Это значит, что солнечных весенних мгновений станет больше, лишь во второй половине рабочей недели с востока попытается пробиться очередной циклонический вихрь, атмосферные фронты от которого обусловят облачную с осадками погоду. Но, тем не менее, это не омрачит наше настроение, ведь небесная канцелярия обещает на этой неделе повышенный температурный фон, который приблизит белорусов к долгожданным 20-градусным отметкам. Так, на текущей неделе в результате поступления теплых воздушных масс в Беларуси установится теплая погода с температурным фоном в основном на 1-3 градуса выше средних многолетних значений (климатическая норма второй декады апреля плюс 6,1-8,8 градуса). Минимальные значения температуры воздуха ночью составят от нуля до плюс 8, лишь 14 апреля (вторник) при малооблачной погоде местами воздух охладится до минус 3, а максимальные значения днем будут колебаться от плюс 8 до плюс 19 градусов. Вместе с тем, если 14 апреля под влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, то в дальнейшем (13-19 апреля) атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы обусловят кратковременные дожди. В дневные часы при развитии конвективной облачности в отдельных районах не исключены грозы. В ночные и утренние часы местами будут отмечаться слабые туманы», — рассказали в Белгидромете.

14 апреля будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем будет 12-18 градусов выше нуля.

В среду, 15 апреля, ночью в отдельных районах по северо-востоку, утром и днем по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем будет от плюс 9 градусов по востоку до плюс 19 градусов по западу.

В четверг, 16 апреля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем будет 10-17 градусов тепла, местами — плюс 8-9.

В пятницу-субботу, 17-18 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем будет 8-13 выше нуля, местами — до плюс 16.

В воскресенье, 19 апреля, местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, днем будет 8-13 градусов выше нуля, местами — до плюс 16.

