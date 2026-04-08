Охрана линий электропередачи осуществляется организациями, в ведении которых находятся эти линии. Охранная зона воздушных линий электропередачи установлена вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

– для воздушных линий 0,4 кВ — 2 м;

– для воздушных линий 6-10 кВ — 10 м;

– для воздушных линий 35 кВ — 15 м;

– для воздушных линий 110 кВ — 20 м;

– для воздушных линий 220 кВ — 25 м;

– для воздушных линий 330 кВ — 30 м;

– для воздушных линий 750 кВ — 40 м.

Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи установлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м.

В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий);

производить земляные работы на глубине более 0,3 м, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а так же производить планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий).

При нарушениях вышеуказанных правил, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, перерывы в электроснабжении, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов могут появляться опасные электрические потенциалы вследствие касания проводов частями машин и механизмов или приближении их к проводам на недопустимое расстояние. Во избежание несчастных случаев с людьми, выполняющими данные работы в охранных зонах линий электропередачи, организаторам работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить их приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах воздушных линий электропередачи 10 кВ и выше.

Движение машин и механизмов при работах на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При высоте машины и механизма в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом конкретном случае с владельцем воздушной линии.

Машины и механизмы на пневматическом ходу, находящиеся в охранных зонах воздушных линий 330 кВ, должны быть заземлены. В качестве заземлителя допускается использовать металлическую цепь, соединенную с кузовом или рамой и касающуюся земли.

При работе в охранной зоне с применением высокогабаритных машин работы должны выполняться двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим.

При работе автотранспорта в охранных зонах воздушных линий электропередачи также запрещается:

работать во время грозы или при приближении грозы;

работать в пролетах воздушных линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, и к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м;

приближаться к дереву, лежащему на проводах на расстояние менее 8 м;

работать на высокогабаритных машинах под проводами воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 1 м.

Категорически запрещается остановка, заправка и ремонт машины под действующими линиями электропередачи.

Если, приступая к работе, вы обнаружите оборванный, провисший или лежащий на земле электрический провод, а также поврежденную опору, немедленно сообщите об этом в ближайший район электрических сетей.

Нахождение в зоне оборванных проводов может привести к печальным последствиям. При соприкосновении с оборванными или провисшими проводами, даже при приближении к лежащему на земле проводу, человек попадает под действие электрического тока. Необходимо постоянно помнить, что смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе 8 метров к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи.

Не приступайте к работе и не покидайте место падения провода до приезда аварийной бригады района электрических сетей.

В случае соприкосновения подъемного механизма или других частей машины с токоведущими проводами водитель должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть механизма от токоведущих частей. При отсутствии такой возможности водитель должен остаться в кабине, немедленно остановить машину и сигналом тревоги привлечь внимание ближайших работников, которые должны сообщить о случившемся в ближайший район электрических сетей. Нужно помнить, что водитель в кабине машины (механизма) с пневматическими колесами находится под потенциалом электрического поля, но это не опасно. Опасность создает цепь «провод — машина — человек – земля».

Кабину, находящуюся под напряжением, следует покидать только в случаи загорания машины. При этом необходимо:

спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины;

удалиться от машины на расстояние не менее 8 метров, передвигая ступни по земле и не отрывая их одну от другой.

В 2025 году в Республике Беларусь было зафиксировано нескольких происшествий при приближении автотранспортной техники на недопустимое расстояние к высоковольтным линиям электропередачи:

– 18.02.2025г. в Гродненской области водитель грузового автомобиля (самосвала) после разгрузки песка, не опустив кузов автомобиля в транспортное положение, начал движение, в результате чего кузов коснулся провода ВЛ-10кВ, водитель не пострадал;

– 09.06.2025г. в Брестской области водитель кормоуборочного комбайна осуществлял уборку травы. При проезде под проводами ВЛ-110кВ произошел воздушный пробой электрического тока, водитель не пострадал.

Водитель будь внимателен и осторожен при работе в охранных зонах линий электропередачи.

Гомельское МРО филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области