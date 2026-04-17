Несмотря на принимаемые органами внутренних дел области меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий, состояние аварийности на территории Гомельской области остается сложным.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией, проламывает преграду между честным вчерашним днем и завтрашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто оказался на пути пьяного водителя, и ломая его собственную судьбу.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0.8 алкоголя, то водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, если же свыше 0,8 промилле — штраф составит 200 базовых величин и водитель лишится права управления транспортом уже на 5 лет.

За употребление алкоголя до необходимой проверки на предмет определения опьянения, в том числе и после совершения ДТП, будет наложен штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления сроком на 5 лет.

Передача управления транспортным средством нетрезвому человеку, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года.

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административною взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч.б ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

