С 1 июля 2026 года вступают в силу ключевые изменения по налогу на профессиональный доход (НПД). В МНС рассказали об основных изменениях.

К чему готовиться плательщикам

С начала июля вводится ежемесячный минимальный размер НПД. Он составит 45 рублей.

Самозанятым нужно будет уплачивать его даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Налог на профессиональный доход» не формировались.

Важный нюанс для пенсионеров: для получающих пенсию минимальный налог составит 18 рублей (с учетом льготы по страховым взносам в ФСЗН).

Исключение из реестра за три неуплаты подряд

Кроме этого, с 1 июля налоговый орган получит право прекратить применение НПД, если плательщик три раза подряд не уплатит исчисленный налог в установленный срок.

При этом вернуться к уплате налога на профдоход он сможет только через шесть месяцев после исключения из реестра. О том, что в стране планируют ввести такие меры, мы писали 24 ноября 2025 года.

Срок уплаты НПД

Заплатить налог на профдоход нужно до 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Проще говоря, например, налог на профдоход за март нужно было заплатить до 22 апреля.

С 1 января 2025 года уже действует норма: если плательщик в течение 24 месяцев подряд не передает сведения о расчетах через приложение, применение НПД прекращается.

Базовые ставки НПД

10% — общая ставка налога на профессиональный доход;

4% — для пенсионеров (с учётом льготы по страховым взносам);

20% — повышенная ставка при нарушении сроков формирования чеков.

mlyn.by