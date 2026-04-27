Какой погоды ждать белорусам в ближайшие семь дней, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В начале недели погодные условия в Беларуси продолжит формировать тыловая часть циклона, центр которого сместился на северо-запад Европейской территории России. В неустойчивой воздушной массе местами сохранятся небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, при этом порывистый ветер утратит свою силу. Температурный фон по-прежнему останется пониженным: ночью во многих районах ожидаются заморозки, днем воздух будет прогреваться лишь до 5-11 градусов тепла. К концу недели в нашей стране установится антициклональный характер погоды, который обеспечит комфортные условия. Вероятность осадков сохранится лишь в юго-восточных районах, однако холодный воздух все еще удержится, поэтому в ночные часы заморозки местами усилятся до минус 5 градусов. В дальнейшем, по мере усиления западноевропейского антициклона, ожидается преимущественно сухая и теплая погода, при которой дневные максимумы достигнут 17-23 градусов выше нуля, а по юго-востоку составят плюс 15-16», — рассказали синоптики.

Во вторник, 28 апреля, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах — небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью во многих районах ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градусов тепла, днем будет 5-11 градусов выше нуля.

В среду, 29 апреля, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку страны — небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. Днем будет 5-10.

В четверг, 30 апреля, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране — небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов, местами температура воздуха составит 1-3 градусов тепла. Днем будет от плюс 5 градусов по северу до плюс 13 по западу.

В пятницу, 1 мая, ночью в отдельных районах страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 4 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градусов тепла. Днем будет от плюс 8 градусов по востоку до плюс 16 по западу.

В субботу, 2 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, местами по юго-востоку ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Температура воздуха днем составит от плюс 13 градусов по юго-востоку до плюс 21 градуса по западу и северо-западу.

В воскресенье, 3 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем столбики термометра покажут 17-23 градуса выше нуля, по юго-востоку местами — плюс 15-16.