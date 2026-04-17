С 19 по 25 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения в странах Европейского региона, в том числе и в Республике Беларусь, проводится юбилейная, 20-я Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Вакцины приносят результат – для каждого поколения».
Вакцинация – это одно из самых эффективных, c экономической точки зрения, вмешательств в сфере охраны здоровья. Вакцинация поддерживает наше общество, помогает спасать жизни людей и защищать здоровье.
Тема вакцинации вызывает споры в обществе. Вакцинироваться или нет, каждый сам решает для себя и своих детей. Но знать о влиянии прививок на здоровье полезно, ведь это может спасти жизнь и избавить от необходимости в тяжелом и дорогостоящем лечении.
Сохранить достигнутое эпидемиологическое благополучие в отношении «вакциноуправляемых» инфекций возможно только при активной позиции каждого из нас. Наличие всеобщей доступности к качественным и безопасным вакцинам для иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок, знание возможностей современной иммунопрофилактики и важности своевременной иммунизации членов семьи позволит обеспечить собственную защиту и защиту окружающих от инфекционных заболеваний и станет инвестицией в здоровье и благополучие детей и взрослых на протяжении всей жизни.
Прививка — это знакомство организма с определенным патогеном. Именно знакомство, а не вторжение. Патоген в вакцине находится в сильно ослабленном либо инактивированном (мертвом) состоянии, или вообще присутствует только в виде отдельных антигенов (например, белков из оболочки вируса), на которые и должна среагировать иммунная система.
Случайная же встреча с патогеном — совсем другое дело. Контакт с инфекционным агентом неизбежно приводит к заражению. Спрогнозировать, будет ли течение заболевания благополучным или тяжелым, приведет ли к выздоровлению или развитию осложнений, невозможно.
А вот вакцинация дает полноценную защиту, не приводя к развитию патологического инфекционного процесса. Причем есть инфекции, при которых даже после заболевания не формируется полноценный иммунный ответ, К ним, например, относятся дифтерия и столбняк — в случае заражения они почти всегда смертельны для непривитых младенцев. А прививки защищают от них с очень высокой, почти стопроцентной степенью эффективности. Прививая новорожденного в родильном доме против туберкулеза и вирусного гепатита В, мы зачастую спасаем его жизнь.
В рамках Национального календаря профилактических прививок проводится вакцинация населения против 13 инфекционных заболеваний: дифтерия, полиомиелит, столбняк, коклюш, туберкулез, корь, краснуха, эпидпаротит, гепатит В, пневмококковая и гемофильная инфекции, грипп, ВПЧ инфекция. Регламентировано проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против 21 инфекции, в т.ч. против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
В Республике Беларусь в 2025 году обновлен Национальный календарь профилактических прививок:
- дополнен вакцинацией против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 11 лет;
- расширены контингенты населения, подлежащие вакцинации против пневмококковой инфекции — теперь вакцинации подлежат все дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев жизни;
- Введена бустерная вакцинация детей в возрасте 6 лет против коклюшной инфекции.
В рамках Европейской недели иммунизации на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы «горячие» телефонные линии по вопросам иммунопрофилактики. Свои вопросы вы можете задать:
— 20 апреля с 14.00 до 15.00 врачу-инфекционисту Махановой О.Л. по телефону 7-64-93;
— 22 апреля с 15.00 до 16.00 врачу- педиатру Лозко М.А. по телефону 7-14-68;
— 24 апреля с 15.00 до 16.00 врачу-акушер-гинекологу Авдашковой В.В. по телефону 7-71-16.
