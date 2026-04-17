С 19 по 25 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения в странах Европейского региона, в том числе и в Республике Беларусь, проводится юбилейная, 20-я Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Вакцины приносят результат – для каждого поколения».

Вакцинация – это одно из самых эффективных, c экономической точки зрения, вмешательств в сфере охраны здоровья. Вакцинация поддерживает наше общество, помогает спасать жизни людей и защищать здоровье.

Тема вакцинации вызывает споры в обществе. Вакцинироваться или нет, каждый сам решает для себя и своих детей. Но знать о влиянии прививок на здоровье полезно, ведь это может спасти жизнь и избавить от необходимости в тяжелом и дорогостоящем лечении.

Сохранить достигнутое эпидемиологическое благо­получие в отношении «вакциноуправляемых» ин­фекций возможно только при активной позиции каж­дого из нас. Наличие всеоб­щей доступности к качест­венным и безопасным вак­цинам для иммунизации в рамках Национального ка­лендаря профилактических прививок, знание возмож­ностей современной имму­нопрофилактики и важно­сти своевременной иммуни­зации членов семьи позво­лит обеспечить собственную защиту и защиту окружаю­щих от инфекционных забо­леваний и станет инвести­цией в здоровье и благопо­лучие детей и взрослых на протяжении всей жизни.

Прививка — это знакомство организма с определенным патогеном. Именно знакомство, а не вторжение. Патоген в вакцине находится в сильно ослабленном либо инактивированном (мертвом) состоянии, или вообще присутствует только в виде отдельных антигенов (например, белков из оболочки вируса), на которые и должна среагировать иммунная система.

Случайная же встреча с патогеном — совсем другое дело. Контакт с инфекционным агентом неизбежно приводит к заражению. Спрогнозировать, будет ли течение заболевания благополучным или тяжелым, приведет ли к выздоровлению или развитию осложнений, невозможно.

А вот вакцинация дает полноценную защиту, не приводя к развитию патологического инфекционного процесса. Причем есть инфекции, при которых даже после заболевания не формируется полноценный иммунный ответ, К ним, например, относятся дифтерия и столбняк — в случае заражения они почти всегда смертельны для непривитых младенцев. А прививки защищают от них с очень высокой, почти стопроцентной степенью эффективности. Прививая новорожденного в родильном доме против туберкулеза и вирусного гепатита В, мы зачастую спасаем его жизнь.

В рамках Национального календаря профилактических прививок проводится вакцинация населения против 13 инфекционных заболеваний: дифтерия, полиомиелит, столбняк, коклюш, туберкулез, корь, краснуха, эпидпаротит, гепатит В, пневмококковая и гемофильная инфекции, грипп, ВПЧ инфекция. Регламентировано проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против 21 инфекции, в т.ч. против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

В Республике Беларусь в 2025 году обновлен Национальный календарь профилактических прививок:

дополнен вакцинацией против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 11 лет; расширены контингенты населения, подлежащие вакцинации против пневмококковой инфекции — теперь вакцинации подлежат все дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев жизни; Введена бустерная вакцинация детей в возрасте 6 лет против коклюшной инфекции.

В рамках Европейской недели иммунизации на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы «горячие» телефонные линии по вопросам иммунопрофилактики. Свои вопросы вы можете задать:

— 20 апреля с 14.00 до 15.00 врачу-инфекционисту Махановой О.Л. по телефону 7-64-93;

— 22 апреля с 15.00 до 16.00 врачу- педиатру Лозко М.А. по телефону 7-14-68;

— 24 апреля с 15.00 до 16.00 врачу-акушер-гинекологу Авдашковой В.В. по телефону 7-71-16.

