Сотрудники ГАИ по всей области проводят мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. И важным аспектом безопасности является наличие световозвращающего элемента в темное время суток.

Сегодня сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с коллегами ОГАИ, инспекцией по делам несовершеннолетних Буда-Кошелевского РОВД в районном центре провели профилактическую акцию, в рамках которой обозначали пешеходов фликерами, напоминая им при этом о соблюдении Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что только наличие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток поможет водителю вовремя Вас заметить, а Вам – быть в безопасности.

Татьяна Титоренко

Фото Анастасии Лосевой