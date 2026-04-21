У православных верующих сегодня Радуница — день поминовения усопших, который приходится на вторник второй Пасхальной недели. Название праздника происходит от слова «радость», которую принесло всем Воскресение Господне.

Особое место Радуницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой Пасхальной недели — как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в новую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

В этот день в церквях совершается праздничная служба: впервые после Пасхи звучит заупокойная молитва, к которой прибавляются пасхальные песнопения. Для поминовения близких верующие в храме подают записки с их именами, ставят свечи с молитвой об упокоении усопших, приносят продукты на канун (подсвечник в форме стола, который стоит перед Распятием).

Молясь за усопших, живые делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе Спасителе. На Радуницу обязательны обрядовые блюда — поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.

Поминовение совершается и на кладбищах. Могилу прибирают, зажигают на ней свечу в память об усопшем. Обязанность любого православного христианина в этот праздник — молить Господа об упокоении душ родных и близких. Дома перед поминальной трапезой необходимо почитать заупокойные молитвы из молитвослова.

