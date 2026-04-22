Прокуратура района поддержала обвинение в районном суде по уголовному делу по обвинению гражданина в совершении угрозы убийством.

Как пояснил прокурор района Вячеслав Сталович, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей падчерицей по месту жительства, возникшей на бытовой почве, умышленно схватил потерпевшую за шею и стал душить, высказывая в ее адрес угрозы об убийстве. Пострадавшая восприняла их реально, т.к. были основания опасаться. Только вмешательство в конфликт матери помогло избежать серьезных последствий.

При назначении наказания государственный обвинитель попросил суд оценивать данное преступление не как семейную ссору или драку, а как деяние, обладающее высокой общественной опасностью: обвиняемый перешел от запугивания убийством к реальному исполнению. Своими действиями он оказал не только физическое воздействие, но и психическое насилие: потерпевшая находилась в состоянии реального страха за свою жизнь. И это уже не семейно-бытовой конфликт, а остановленная попытка совершения особо тяжкого преступления.

Районный суд приговорил обвиняемого к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

