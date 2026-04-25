В Беларуси скорректирован перечень запрещенных для подростков работ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Согласно постановлению №19 от 9 апреля 2026 года из списка запрещенных работ исключена профессия «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Поскольку ст.25 закона «О дорожном движении» позволяет с 17 лет получать право управления колесным трактором и самоходной машиной категорий A, B, C, F.

«На практике возникла ситуация, когда выпускники профтехучилищ, не достигшие восемнадцати лет, уже имеют удостоверение тракториста-машиниста, но не могут работать по специальности. Чтобы устранить это противоречие и расширить возможности трудоустройства подростков, запрет снят», — пояснили в министерстве.

Для трех профессий повышен минимальный разряд выполнения работ, с которого запрещен труд несовершеннолетних со второго на третий. Это коснется профессий брошюровщика, переплетчика, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

«Повышение разряда связано с тем, что при выполнении работ по второму разряду по данным профессиям отсутствуют факторы повышенной опасности, например, открытые движущиеся или вращающиеся элементы, превышение норм по перемещению и подъему тяжестей вручную. А вот при выполнении работ по третьему разряду и выше такие факторы присутствуют», — отметили в ведомстве.

Основные положения постановления вступают в силу с 26 апреля.