15 апреля в 21.34 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Лозов Буда-Кошелевского района по ул. Фестивальной.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество внутри дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

не растапливайте печи горючими жидкостями;

обязательно установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой комнате. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС