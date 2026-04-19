О том, как в опытном лесхозе ведут радиационный контроль заготавливаемой лесопродукции и почему он необходим, рассказывает инженер-радиолог опытного лесхоза Ирина Филиппова.

Из всего комплекса работ, проводимых в лесном хозяйстве, – охраны лесов от пожаров, лесовосстановления и лесоразведения, проведения рубок леса, обеспечения радиационной безопасности работников, а также информирования населения о радиационной обстановке в лесах – радиационный контроль занимает далеко не последнее место.

С этой целью в 1997 году в опытном лесхозе был создан пост радиационного контроля. Уже 5 лет им руководит инженер-радиолог Ирина Филиппова. Родом она из Глазовки. Окончив Гомельский политехнический колледж по специальности «Лесное хозяйство», молодым специалистом вернулась на малую родину и приступила к работе мастером леса Наспенского лесничества. Позднее на практике изучила тонкости работы начальника лесопитомника, мастера погрузочно-разгрузочных работ. Вместе с тем предложение вступить в должность приняла с удовольствием. По мнению специалиста, сфера ее деятельности важна как для лесхоза в целом, коллег-лесоводов, так и полезна людям. Конечно, пришлось многому научиться – от знаний нормативной базы до практических навыков. Проходя курсы повышения квалификации, в профессии Ирина Филиппова совершенствуется постоянно. Неслучайно в 2022-м пост радиационного контроля успешно прошел очередную аккредитацию на 5 лет в Национальной системе аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь, а в 2023 и 2025 годах – два периодических контроля. Благодаря аккредитованному посту радиационного контроля опытный лесхоз имеет право реализовывать древесину не только на внутреннем рынке, но и отправлять ее на экспорт.

В своей деятельности специалист руководствуется ТКП, правилами радиационного контроля, другими нормативными документами. Обладая многолетними данными, Ирина Васильевна отмечает, что площади радиоактивного загрязнения в лесных экосистемах постепенно уменьшаются. К примеру, в период с 1999 года по 2025-й площади с 1-2 Ки/км2 сократились почти в три раза – с 13675 до 4373 га, вдвое уменьшились (с 2547 до 1656 га) с плотностью загрязнения 15-40 Ки/км2. После аварии на ЧАЭС лесничества района в разной степени были подвержены загрязнению. Сегодня уже два из них – Чеботовичское и Наспенское располагаются на чистых землях. В лесных массивах до 5 Ки/км2 в Буда-Кошелевском и Наспенском лесничествах можно собирать грибы и ягоды, заготавливать березовый сок. А леса с плотностью загрязнения до 15 Ки/км2 можно посещать и совершать прогулки. Соблюдение существующих правил радиоэкологии является элементом современной культуры и ответственности всего общества.

Чтобы провести радиационный контроль древесины, Ирина Филиппова обязательно выезжает на лесной участок. С помощью дозиметра обследует радиационный фон, отбирает пробы почвы и несколько модельных деревьев, которые пойдут на спил. Полученные опилки на месте запаковываются и составляются сопроводительные документы. Уже в лаборатории в течение недели в определенной температуре и влажности инженер-радиолог просушивает сырье на стеллажах, взвешивает, а потом измеряет на гамма-радиометрах на наличие цезия 137. Но и здесь, казалось бы, простые с технологической точки зрения манипуляции превращаются в точно выверенный процесс. Перед измерением пробы на приборе обязательно нужно его прогреть с помощью контрольной пробы (раз в год проверяется исправность прибора – поверка и калибровка). Проводится анализ, и только потом выписывается акт радиационного обследования лесосек (или протокол испытаний). От качества контроля зависит не только качество продукции, но и финансовая составляющая предприятия. В течение года работники опытного лесхоза используют данный документ при реализации лесопродукции.

В ведении инженера-радиолога и планомерное обследование лесных кварталов.

– По периметру беру образцы почвы, сравниваю с показателями прошлых лет и смотрю в динамике. Как правило, идет уменьшение, так как уменьшается плотность загрязнения. Тогда лесной квартал переводится в зону с меньшим загрязнением. Обновленную на начало года информацию довожу до работников лесничеств. В каждом лесничестве сформирована папка «Радиационный контроль», на стенде размещена необходимая информация как для работников, так и населения, – поясняет специфику работы Ирина Васильевна.

Она тщательно обследует и земли, которые передаются в лесфонд из других ведомств. Дозиметром измеряет загрязнение воздуха в лесу, в помещениях радиационного поста и в лесничествах, и все это для безопасной работы лесоводов. Кроме того, обратившись к специалисту на пост радиационного контроля, жители района могут проверить грибы, ягоды и другие дары леса.

– Со всей ответственностью могу сказать, что вся производимая в лесхозе древесина, в дальнейшем идущая как на топливо, так и в качестве сырья для предприятий промышленности, не превышает допустимый уровень радиации. Поэтому жители района, другие потребители могут быть спокойны за качество приобретенных ими дров или пиломатериалов. Они соответствуют всем нормам. И это лишь один из примеров многолетней системной работы и взаимодействия структур разного уровня с ученым сообществом по минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Аналогичные процессы имеют место в других сферах: сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, образовании, медицине. Все это позволяет землякам не просто достойно жить, работать, растить детей, но и с уверенностью смотреть в будущее, – убеждена Ирина Филиппова.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора