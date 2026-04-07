День военных комиссариатов – это праздник людей, которые стоят на страже обороноспособности страны, обеспечивают мобилизационную готовность, планируют проведение мобилизации граждан и транспортных средств на административной территории, территориальную оборону и призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве. История военных комиссариатов насчитывает более ста лет. За это время менялись эпохи, но неизменным для сотрудников остается главное – верность Родине, ответственность и высокий профессионализм.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали заместители председателя райисполкома Людмила Кураликова, Владимир Ковалев, прокурор района старший советник юстиции Вячеслав Сталович, председатель Чечерского райисполкома Сергей Гайков.

Обращаясь к участникам мероприятия, Людмила Кураликова отметила, что День военных комиссаров Республики Беларусь – не только праздник, но и память о тех, кто исполнял и исполняет свой долг перед Родиной, проявляя мужество и самопожертвование. А служба в военных комиссариатах – особая миссия, требующая высокого профессионализма, ответственности и патриотизма. «Вы играете ключевую роль в укреплении обороноспособности нашей страны, в подготовке и призыве молодых людей на службу в армии. Ваша работа – не только исполнение обязанностей, но и воспитание гражданского сознания и патриотизма в молодежной среде. Важной частью вашей деятельности является не только призывный процесс, но и организация обучения, повышения квалификации и подготовка военнослужащих, – обозначила Людмила Адамовна. – Сегодня мы видим, как меняется мир, возникают новые угрозы и вызовы. Мы должны быть готовы к любым обстоятельствам, и именно поэтому сотрудничество между военными комиссариатами и другими государственными учреждениями так необходимо. Важно, чтобы работа по призыву и воспитанию молодежи стала комплексной и системной».

Людмила Кураликова поблагодарила сотрудников военного комиссариата за труд, преданность делу и стремление служить на благо Родины, пожелала им крепкого здоровья, мирного неба, удачи и успехов в общей работе на благо Республики Беларусь и вручила заслуженные награды.

Благодарности Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд, успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в честь Дня военных комиссариатов объявлены начальнику секретной части Наталье Малашенко, за значимый вклад в достижение положительных результатов служебной деятельности, выполнение задач по предназначению и мобилизационной работе по воинскому учету прапорщиков, сержантов и солдат и в честь Дня военных комиссариатов – ведущему специалисту мобилизационной группы Ирине Прокопенко.

Благодарности Буда-Кошелевского районного Совета депутатов объявлены: за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, военно — патриотическую работу, активную жизненную позицию и в честь Дня военных комиссариатов – ведущему специалисту Анжеле Венераловой; за высокий профессионализм, успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, выполнение задач по мобилизационной работе и воинскому учету военнообязанных, активную жизненную позицию и в честь Дня военных комиссариатов – инспектору по учету и бронированию военнообязанных Татьяне Метлушко.

Благодарственное письмо райисполкома за добросовестное исполнение должностных обязанностей по воинскому учету и бронированию военнообязанных, качественную организацию работы и в честь Дня военных комиссариатов вручено инспектору по учету и бронированию военнообязанных Лилии Жилицкой. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в честь Дня военных комиссариатов благодарственное письмо районного Совета депутатов вручено ведущему специалисту группы призыва на военную службу Галине Миновой.

Сергей Гайков присоединился к поздравлениям и вручил заслуженные награды. Благодарности Чечерского райисполкома объявлены:

– ведущему специалисту обособленной группы Елене Малеевой за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели в организации служебной деятельности, поддержание мобилизационной готовности на требуемом уровне и за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм;



– ведущему специалисту обособленной группы Любови Морковиной за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели в организации служебной деятельности, поддержание мобилизационной готовности на требуемом уровне и за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм.

Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Денис Монит продолжил церемонию награждения. За многолетний добросовестный труд, успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей и в честь Дня военных комиссариатов грамотой военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов награжден сторож Василий Тимошенко.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей и качественную организацию работы объектов базы проведения мобилизации благодарственными письмами военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов отмечены: начальник участка оповещения мобилизационных ресурсов Роман Щукин (главный лесничий опытного лесхоза), начальник пункта предварительного сбора военнообязанных Кристина Афанасенко (директор центрального районного Дома культуры), начальник пункта предварительного сбора транспортных средств Максим Климов (инженер по техническому осмотру транспортных средств диагностической станции ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»).

Благодарственные письма военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов вручены: за качественную организацию и ведение воинского учета военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, – антикризисному управляющему СП «АМИПАК»-ОАО Валентине Жуковой, директору РУП «Белоруснефть-Особино» — Николаю Балабановичу, директору ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергею Лозко; за поддержание технической готовности транспортных средств и качественное выполнение работы военно- транспортной обязанности – главному врачу учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Станиславу Крылатову, директору общества с дополнительной ответственностью «Агротехкомплект» Александру Грищенко; за тесное и конструктивное взаимодействие, активную работу, направленную на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, увековечение памяти погибших при защите Отечества – заведующему сектором культуры райисполкома, председателю районного отделения общественной организации «Белорусский союз женщин» Анне Матузко, директору начальной школы г. Буда-Кошелево, председателю районной организации РОО «Белая Русь» Татьяне Чечко, директору историко-культурного центра района Светлане Авсянниковой, директору аграрно-технического колледжа Николаю Адашкевичу, директору КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгению Новику, председателю районного совета ветеранов Александру Куриленко.

Председатель районной организации ОО «Белорусский союз офицеров», майор в отставке Сергей Маслов вручил членские билеты Белорусского союза офицеров лейтенанту запаса Станиславу Крылатову и майору запаса Евгению Новику.

Слова благодарности в адрес коллектива военного комиссариата звучали от начальника РОСК подполковника юстиции Дмитрия Близнеца, первого заместителя начальника ОВД райисполкома подполковника милиции Александра Левченко.

Руководители силовых структур вручили награды отличившимся. Грамоты РОСК вручены заместителю военного комиссара по территориальной обороне майору Владиславу Дорофейскому, ведущему специалисту мобилизационной группы Наталье Палубец. Благодарности ОВД райисполкома объявлены начальнику группы территориальной обороны старшему лейтенанту Кириллу Горелову, начальнику группы призыва на военную службу лейтенанту Артему Мещанинову.

Николай Балабанович зачитал от коллектива РУП «Белоруснефть-Особино» приветственный адрес и вручил ценный подарок.

Музыкальные номера в исполнении Инны Корнеенко, Радмилы Котик и Ксении Козловой придали торжественному мероприятию особый дух патриотизма и гордости за свою страну, а также нотки душевности и теплоты.

Из истории

8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров учреждены волостные, уездные и окружные комиссариаты по военным делам.

Проведенная в 1938 году реорганизация военных комиссариатов позволила усовершенствовать систему учета военнообязанных и призыва в условиях мирного и военного времени. Их работа всегда была связана с важнейшими задачами мобилизационной готовности, территориальной обороны, подготовки призывников, учета военнообязанных, заботы о ветеранах.

Уваровичский, а ныне Буда-Кошелевский районный военный комиссариат был образован 30 июля 1938 года на основании Директивы Гомельского областного военного комиссариата.

С объявлением вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков 23 июня 1941-го в райвоенкомате началась мобилизация мужчин призывного возраста.

4 июля 1944 года по приказу 1-го Белорусского фронта военным комиссаром райвоенкомата был назначен подполковник Федор Федорович Прохоров.

31 августа 2015-го путем реорганизации был образован военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Сегодня районный военный комиссариат, являясь органом военного управления, совместно с местными исполнительными и распорядительными органами обеспечивает выполнение законодательства в области обороны и безопасности государства.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко