На Будакошелевщине стартовала одноименная патриотическая акция, приуроченная к Празднику труда, в ходе которой все желающие могут бесплатно посетить ведущие предприятия и организации, ознакомиться с производственными процессами и узнать особенности востребованных профессий изнутри.

Мероприятие началось с посещения СП «АМИПАК»-ОАО. Гостям удалось побывать в цехах по производству многослойных пленок и современных упаковочных материалов. Представители предприятия не только наглядно продемонстрировали полный технологический цикл, но и подробно отвечали на вопросы экскурсантов. Особый интерес вызвала география поставок: продукция СП «АМИПАК»-ОАО хорошо известна далеко за пределами Беларуси.

Участники акции также смогли оценить труд лесоводов в Буда-Кошелевском опытном лесхозе. Специалисты учреждения рассказали и показали, как их ежедневный труд помогает сохранять природное богатство региона, укреплять экологическую безопасность и одновременно развивать экономику родного края. Особый интерес у молодежи вызвала демонстрация современной лесозаготовительной техники.

Акция «Вместе строим Беларусь» продолжается. Впереди у жителей Будакошелевщины и ее гостей новые экскурсии, новые предприятия и новые встречи с людьми, чей добросовестный труд составляет главное богатство малой родины.

Елизавета Малая

Фото автора и из архива участников