Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району сообщает, что имеющиеся по состоянию на 01.05.2026 у субъектов хозяйствования немаркированные средствами идентификации остатки безалкогольных напитков и соков маркировке не подлежат.

Обращаем внимание, что с 01.03.2026 по 30.04.2026 (включительно) безалкогольные напитки, соки могут быть промаркированы средствами идентификации в добровольном порядке. Выдача средств идентификации для их маркировки обеспечена оператором системы маркировки РУП «Издательство «Белбланкавыд» с 01.08.2025, функционал по передаче в систему маркировки сведений о нанесении средств идентификации на безалкогольные напитки и соки доступен с 08.09.2025.

Это позволит импортерам (за исключением ввоза из Российской Федерации) в период отсутствия обязательной маркировки (с 1 марта по 30 апреля 2026 г.) получать средства идентификации и наносить их на импортируемую продукцию.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району напомитнает!

В период действия добровольной маркировки средствами идентификации (с 01.03.2026 по 30.04.2026) в случае, если товар маркирован унифицированным контрольным знаком, наносить средство идентификации целесообразно таким образом, чтобы закрыть унифицированный контрольный знак. Это позволит упростить торговым объектам считывание средства идентификации кассовым оборудованием после 01.05.2026 на реализуемой продукции, а также не вводить в заблуждение потребителей при покупке маркированного товара на кассах самообслуживания.

Обязанности с 1 мая 2026 года:

зарегистрироваться в системе автоматической идентификации ГС1 Беларуси (при отсутствии регистрации);

описать товары (при отсутствии описания) в межведомственной распределенной информационной системе «Банк данных электронных паспортов товаров» путем обращения в ГП «Центр систем идентификации»; пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в системе маркировки;

приобрести у оператора системы маркировки кодов маркировки (средств идентификации на материальных носителях), защищенных материальных носителей (при необходимости), знаков защиты (при необходимости);

(Необходимость приобретения защищенных материальных носителей, знаков защиты определяется субъектом хозяйствования самостоятельно);

передать в систему маркировки информации о нанесении средств идентификации на товар в составе согласно подпункту 1.4.1 пункта 1 приложения 2 к постановлению МНС от 03.05.2021 №17.

Обращаем внимание! В случае, если на товар нанесены незащищенные средства идентификации (без использования защищенных материальных носителей или знаков защиты), субъекты хозяйствования обязаны использовать электронные накладные с указанием в них информации о средствах идентификации (пункт 3 Положения о маркировке товаров средствами идентификации, утвержденного Указом №243).

При этом постановлением Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, МНС и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 22.09.2025 №8/91/45/27 «Об изменении постановления Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, МНС и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 18 декабря 2023 г. №9/75/35/26» предусмотрено, что информация о средствах идентификации в электронных накладных указывается в отношении пищевых продуктов при наличии у субъектов хозяйствования необходимых программных и технических средств для указания кодов маркировки. При отсутствии у субъектов хозяйствования необходимых программных и технических средств для указания кодов маркировки в реквизите «Примечание, дополнительные сведения о товаре, формат поля an..512» (номер поля в формуляре-образце «28», статус «С») указывается информация «Товар маркирован средствами идентификации».

В Российской Федерации в настоящее время введена маркировка безалкогольных напитков и соков средствами идентификации. После 1 мая 2026 г. ввозимые из Российской Федерации безалкогольные напитки и соки, маркированные средствами идентификации российского образца, перемаркировке средствами идентификации белорусского образца не подлежат (пункт 6 Положения о маркировке товаров средствами идентификации, утвержденного Указом №243).

Для возможности оборота в Республике Беларусь таких ввезенных товаров субъектам хозяйствования необходимо передать в систему маркировки информацию согласно подпункту 1.4.1 пункта 1 приложения 2 к постановлению №17.

Важно! Оборот ввезенных товаров из Российской Федерации осуществляется с использованием электронных накладных с указанием в них информации о средствах идентификации при наличии у субъектов хозяйствования необходимых программных и технических средств для указания кодов маркировки.

