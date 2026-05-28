Восемь котельных Гомельской области переведут на пеллеты к будущему отопительному сезону. О планах рассказал начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Соцкий на заседании облисполкома о подготовке организаций, расположенных на территории области, к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для снижения расхода топливно-энергетических ресурсов, экономии затрат на 9 теплоисточниках предусмотрены работы по реконструкции котельных. В том числе перевод 8 котельных на пеллеты», — отметил Дмитрий Соцкий.

Работы идут в семи районах области — Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Кормянском, Речицком и Чечерском.

«Где-то уже выбираются подрядчики, где-то уже начаты строительно-монтажные работы, пуско-наладочные», — уточнил начальник главного управления.

Кроме того, будут выполняться работы по замене оборудования на 12 котельных, трех центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Он добавил, что для увеличения использования местных видов топлива продолжается разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов. В настоящее время — по семи. Как ожидается, основные сроки выхода документации — октябрь. «Реализованы проекты будут в последующие годы», — подытожил Дмитрий Соцкий.